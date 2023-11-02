Bayraklı Belediyesi Pati İzi Anaokulu İçin Kayıt Almaya Başladı

Bayraklı Belediyesi, Postacılar'da yapımını tamamladığı ve yakın zamanda açacağı Pati İzi Anaokulu için kayıt almaya başladı. 108 öğrenci kapasiteli eğitim yuvasına anne-babalar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Sandal 'Çocuklarımızın okul öncesi eğitimi bizim için son derece önemli. Anaokulu sayımızı her geçen süreçte artırıyoruz ve öğrenci kapasitemizi yukarıya çekiyoruz. Pati İzi Anaokulu öğrencilerimizi de Bayraklı Eğitim Modeli ile tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz' dedi.

Bayraklı Belediyesi, Postacılar'da yapımını tamamladığı ve yakın zamanda açacağı Pati İzi Anaokulu için kayıt almaya başladı. 108 öğrenci kapasiteli eğitim yuvasına anne- babalar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Sandal "Çocuklarımızın okul öncesi eğitimi bizim için son derece önemli. Anaokulu sayımızı her geçen süreçte artırıyoruz ve öğrenci kapasitemizi yukarıya çekiyoruz. Pati İzi Anaokulu öğrencilerimizi de Bayraklı Eğitim Modeli ile tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

KAYITLARA İLGİ BÜYÜK

Okul öncesi eğitim yatırımlarıyla fark yaratan Bayraklı Belediyesi, belediye bünyesindeki 3. anaokulunu Postacılar'da açıyor. Ayda Bebek Anaokulu ve Elif Bebek Anaokulu'nun ardından, yapımı tamamlanan Pati İzi Anaokulu da kısa süre sonra eğitim ve öğretime başlayacak. 6 sınıf ve 108 öğrenci kapasiteli anaokulu için kayıtlar başladı. Anne- babalar anaokuluna yoğun ilgi gösterdi.

ANAOKULU SAYISI ARTIYOR

Çocuklar; Bayraklı'ya özgü eğitim modeli BEMO'nun demokratik, katılımcı ve adil sistemiyle geleceğe hazırlanacak. İsmini öğrencilerin belirlediği Pati İzi Anakolu'nun açılmasıyla, belediyeye ait anaokulu sayısı 3'e çıkacak. Yamanlar'da ve Onur Mahallesi'nde temeli atılan iki yeni anaokulu da tamamlandığında, belediyenin okul öncesi eğitim yuvası sayısı 5'e, öğrenci kapasitesi de 600'e yükselecek.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ BİR BİR TUTUYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Çocuklarımızın okul öncesi eğitimi bizim için son derece önemli. Anaokulu sayımızı her geçen süreçte artırıyoruz ve öğrenci kapasitemizi yukarıya çekiyoruz. Pati İzi Anaokulu öğrencilerimizi de Bayraklı Eğitim Modeli ile tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz. Mahallelerimize verdiğimiz sözleri bir bir tutacağız ve sınavla belirlediğimiz öğretmenlerimizin öncülüğünde, özel kreş kalitesindeki eğitimlerimizle çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız" dedi.