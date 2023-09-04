Bayraklı Belediyesi'nin okul öncesi eğitim kurumlarında yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Eğitim alanındaki yatırımları ve projeleriyle örnek olan Bayraklı Belediyesi'nin okul öncesi eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başladı. Ayda Bebek ve Elif Bebek anaokullarındaki yüzlerce çocuk, ilk kez okul heyecanı yaşadı. Başkan Serdar Sandal, "Yeni dönem tüm çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Geleceğin aydınlık bireyleri için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz "dedi.

Okul öncesi eğitim çalışmalarında örnek adımlar atan Bayraklı Belediyesinin Ayda Bebek ve Elif Bebek anaokullarında yeni eğitim öğretim yılı başladı. İlk eğitim günü, öğrenciler ve velileri ağırlayan anaokullarında çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi. İzmir'in en büyük ve en donanımlı anaokulu Ayda Bebek ve ikinci eğitim yuvası Elif Bebek anaokullarına kayıt olan toplam 263 öğrenci, ilk günden kreşin sosyal ve kültürel aktivitelerinden faydalandı, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi. İlk haftayı yarım gün tanıma ve tanışma dersleriyle tamamlayacak öğrenciler, önümüzdeki haftadan itibaren demokratik, katılımcı ve ekolojik ilhamlı eğitim almaya devam edecek.

3'NCÜ ANAOKULUNU YAKINDA AÇACAĞIZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Türkiye'ye örnek olmasını umduğumuz Bayraklı Eğitim Modeli ile katılımcı, demokratik, çevreci ve bilimsel bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. Tek hedefimiz var; o da çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamak. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya ve tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Ayda Bebek Anaokulu'nun ardından, 75. Yıl Mahallesi'nde Elif Bebek Anaokulu'nu hizmete açtık. Şimdi sırada Postacılar Mahallesi var. Pati izi Anaokulumuz da yakın zamanda eğitime başlayacak. Tüm öğrencilerimize yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.