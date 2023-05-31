Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı

İstanbul'da savunma, havacılık ve uzay alanında ilk olacak Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) açılışı için imza töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açılışta yaptığı konuşmada, her bir öğrencinin asgari ücret kadar burs alacağını belirtti.

İSTANBUL'da savunma, havacılık ve uzay alanında ilk olacak Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) açılışı için imza töreni düzenlendi. Burada konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çok önemli bir arefede olduklarına dikkat çekerek "İlk kez bu okulumuzda, tüm öğrenciler, ki 50 öğrenci alacağız. Her bir öğrenci asgari ücret kadar burs alacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Baykar arasında Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışına ilişkin Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi. Baykar'ın Arnavutköy'deki yerleşkesinde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitimciler ve davetliler katıldı. Törende, Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kurulmasına yönelik protokolü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Haluk Bayraktar imzaladı.

BAYRAKTAR: GELECEĞİMİZİN HEZARFENLERİNİ, VECİHİLERİNİ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuşmasında geleceğe hazırlanmak gerektiğine vurgu yaparak, "Rahmetli babam ömrünün çok büyük bir kısmını gençlerle proje yaparak geçirmiştir. Vazifemiz ise geleceğin yüksek teknolojisini geliştirecek, ülkemize yeni Baykarlar kazandıracak gençlerimizi nitelikli bir şekilde eğitmektir. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığımız ile çok önem verdiğimiz bir iş birliğine adım atıyoruz. Baykar olarak Milli Eğitim Bakanlığı'yla hazırladığımız protokolle birlikte gençlerimizin milli teknoloji hamlesi vizyonuyla yetişmesi için yeni bir eğitim kurumunu hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde faaliyete geçmesini planladığımız Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özellikle havacılık ve uzay alanında ülkemizi yarınlara taşıyacak gençlerimizi geleceğimizin Hezarfenlerini ve Vecihi'lerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimize milli ve özgün teknoloji geliştirme yolunda ihtiyaç duydukları maddi ve manevi desteği sağlamak için tüm gücümüzle gayret göstereceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi, ülkemizin güvenli ve mesut yarınlarımızın adeta sigortasıdır. Bizleri yarınlara ulaştıracak yegane vizyondur. Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim ve öğretim görecek genç kardeşlerimizi şimdiden tebrik ediyorum. Yeni eğitim yuvamızın vatanımıza ve milletimize faydalı gençler yetiştirmesini temenni ediyorum. İnşallah İstanbul'un ilk havacılık ve uzay alanındaki bu mesleki ve teknik liseyle de biz de Baykar olarak elimizden gelen tüm katkıyı sunarak, elimizden geleni yapacağız. Ülkemize katma değeri yüksek işler geliştiren, becerikli, ülkesine, milletine ve dünyaya katkı sunan gençlerimizin yetişmesine katkı sunacağız" diye konuştu.