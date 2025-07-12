Baykar Fen Lisesi 2025-2026'da Öğrencilerini Bekliyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Baykar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle hayata geçirilen Baykar Fen Lisesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında kapılarını öğrencilere açıyor. 'Özel Program Uygulayan Fen Liseleri' arasında yer alan Baykar Fen Lisesi, yalnızca akademik başarıyı değil; aynı zamanda teknolojik üretimi, proje geliştirmeyi ve bilimsel düşünceyi merkeze alan yenilikçi bir eğitim anlayışı hedefliyor.

Baykar Fen Lisesi, klasik fen lisesi müfredatının ötesine geçerek öğrencilerini Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ile Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi iki alanda geliştirmeyi amaçlıyor. Öğrenciler, eğitimlerini sadece sınıf ortamında değil; modern laboratuvarlar, üretim atölyeleri ve Baykar mühendislerinin rehberliğinde yürütülen uygulamalı programlar eşliğinde sürdürüyor. Toplam 5 yıllık eğitim süresinin ilk yılı İngilizce hazırlık programı olarak planlanırken, yabancı dil eğitimi, proje geliştirme yetkinlikleri ve disiplinler arası yaklaşım okulun temel yapı taşlarını oluşturuyor.

Yalnızca akademik değil, sosyal ve profesyonel gelişim açısından da güçlü bir ortam sunmayı hedefleyen Baykar Fen Lisesi öğrencilerine; yurt hizmeti, burs imkanı, sektör deneyimine sahip mühendislerle eğitim, kariyer planlaması ve yarışmalar için mentörlük desteği, deneyim programlarına katılım fırsatı ve yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel ve teknolojik etkinliklere katılım imkanı sağlanıyor.

Baykar Fen Lisesi'ne başvurmak isteyen adayların LGS'de Türkiye genelinde yüzde 1'lik başarı dilimine girmesi gerektiği aktarıldı. Bu aşamayı geçen öğrenciler, okul tarafından düzenlenecek Merkezi Yetenek Sınavına katılmaya hak kazanacak. Merkezi Yetenek Sınavı, toplam 30 sorudan oluşacak ve adaylara soruları yanıtlamaları için 75 dakika süre tanınacak. Sınav başvuruları, 11-15 Temmuz tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın web adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Aday öğrencilerin katılım sağlayacağı sınav, 20 Temmuz'da, Türkiye genelinde 24 ilde belirlenen 25 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınav merkezlerinin yer aldığı iller ise şu şekilde:

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul (Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere iki ayrı merkez), İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki liderliğini sürdürebilmesi için nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen Baykar Fen Lisesi, yeni öğrencilerini bekliyor.