Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Avrupa'da 4 Ülkede 16 Şehir Gezdi

Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören 50 öğrenci, rehberler eşliğinde Avrupa'da 4 ülkede 16 şehir gezdi.

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma ve Geliştirme Vakfı koordinasyonu ve Bayburt Grup sponsorluğunda gerçekleştirilen Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda turunu tamamlayan 50 öğrenci, Bayburt'a döndü.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AA muhabirine, üniversitenin 15. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında 50 öğrenci için Avrupa gezisi planladıklarını anlattı.

Bu çerçevede öğrencilerin 4 ülkede 16 şehri gezme fırsatı bulduğunu belirten Türkmen, şöyle devam etti:

"Bizi tercih eden en yüksek puanlı 20 öğrenciye Avrupa turu taahhüdünde bulunmuştuk. Bununla birlikte kuruluş etkinliklerimiz çerçevesinde pek çok etkinliğe katılan ve başarılı olan öğrencileri de belirledik. Ayrıca çok önem verdiğimiz TÜBİTAK öğrenci projelerinde başarılı olan öğrencilerimizi de bu tura dahil ettik. Böylelikle Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin Avrupa'nın önemli şehirlerini gezmeleri, önemli kültür sitelerini görmelerini ve eğitim kurumlarını yerinde ziyaret etmelerini sağlamış olduk."

Türkmen, gezinin gerçekleşmesine katkı sağlayan Bayburt Üniversitesi Kalkındırma ve Geliştirme Vakfı ile sponsor Bayburt Grup'a teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de öğrencileri bu tür programlarla destekleyeceklerini kaydetti.

Geziye katılan İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencisi Muharrem Çetin de gezinin gayet verimli geçtiğini ifade ederek, "Sadece benim değil, diğer arkadaşlarım için de bunun gayet faydalı, eğitici bir tur olduğunu düşünüyorum. Gezdiğim şehirler arasında favorim Paris oldu. Turumuzu faydalı ve güzel şekilde tamamladık. Okulumuza, hocalarımıza ve sponsorlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğrencisi Sena Ünsal ise gezide yer aldığı için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Avrupa gezisinin kendisi için çok büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Ünsal, "Farklı kültürleri, tarihleri ve güzellikleri gördük. Bu yüzden kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Bu organizasyonu Bayburt Üniversitesinin öğrenci odaklı yaklaşımının somut bir örneği olarak düşünüyorum. Üniversiteme, hocalarıma ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.