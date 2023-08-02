Bayburt Üniversitesi'nde Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki resim ve müzik bölümleri ile Spor Bilimleri Fakültesinde antrenörlük, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, rekreasyon ile spor yönetimi bölümleri için özel yetenek sınavı başvuruları başladı. Sınavlar, farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.

Bayburt Üniversitesi'nde 6 bölüme özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki resim ve müzik bölümleri ile Spor Bilimleri Fakültesinde antrenörlük, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, rekreasyon ile spor yönetimi bölümleri için özel yetenek sınavı başvuruları başladı.

Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki bölümlerin sınavlarına başvurular 11 Ağustos'ta, Sanat ve Tasarım Fakültesi bölümlerindeki sınav başvuruları ise 18 Ağustos'ta sona erecek.

Resim Bölümü sınavı 28 Ağustos'ta, Müzik Bölümü sınavı 31 Ağustos'ta, Spor Bilimleri Fakültesindeki 6 bölümün sınavları ise 21-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, iki fakültede 6 bölüm için özel yetenek sınavı uygulanacağını belirtti.

Türkmen, başvurudan sınav sonrasına kadar tüm aşamaların şeffaf, güvenli, erişilebilir olması için çalıştıklarını vurgulayarak, aday öğrencilere başarı diledi.