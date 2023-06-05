Bayburt Üniversitesi 2022-2023 Mezuniyet Töreni Yapıldı

Bayburt Üniversitesinde 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, bu yılki törenin üniversitenin kurumsal hikayesi hakkında önemli mesajlar verdiğini söyledi.

Mezuniyet törenini binlerce öğrenci ve ailelerin katılımıyla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Türkmen, "Bugün, bizi biz yapan ve başarımıza ortak olan herkes burada. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, idari personelimiz, yerel yönetim paydaşlarımız, finans kuruluşları temsilcileri, yasal temsilciler, eğitsel temsilciler, halkımız ve aileler. Bir kurum ancak bu bileşenler arasındaki kuvvetli ilişkilerle başarabilir ve biz başardık." dedi.

Türkmen, mezun olan öğrencilerin hayatlarında açacakları yeni sayfayla başarıya yürüyeceğine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lisans ve ön lisans düzeyindeki başarılarla gururlandığımız, sporda şampiyonluklar kazandıran öğrencilerimizi ve sosyal üniversite kimliğini tesis eden öğrenci topluluklarını taltif edeceğimiz, halk oyunları ezgileriyle tarihi selamlayacağımız çok güzel bir törende bir aradayız. Acıda olduğu gibi mutlulukta da bizleri birleştiren bu coşku, depremde kaybettiğimiz öğrencilerimizin aileleriyle buluşmamıza anlam katacak. Kısacası bugün, Bayburt Üniversitesi ailesinin ferdi olmanın ayrıcalığını doyasıya yaşayacağız. Buna vesile olan, emeği geçen herkese teşekkürler."

Bölümlerini dereceyle bitirenlere plaket verilen törende, müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler mezuniyetlerini keplerini havaya atarak kutladı.