BAU ve Kanada'daki film okulu CEA arasında ortak eğitim projesi başladı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Kanada'da bulunan film okulu Center for Entertainment Arts (The CEA) arasında İleri Düzey 3 Boyutlu Animasyon, 3 Boyutlu Modelleme, İleri Düzey Görsel Efekt, İleri Oyun Geliştirme ve Görsel Sanatlar alanlarında ortak eğitim uygulanacak. Anlaşmanın imzalandığı lansmana, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve Kanada Büyükelçisi H.E Jamal Khokhar katıldı. BAU öğrencileri mezuniyetlerinin ardından eğitimlerine The CEA'da 3 farklı program dahilinde devam edebilecek. Eğitim sonunda ise 3 yıla kadar çalışma iznine sahip olabilecekler.