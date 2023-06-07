BAU ve Kanada'daki film okulu CEA arasında ortak eğitim projesi başladı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Kanada'da bulunan film okulu Center for Entertainment Arts (The CEA) arasında ortak eğitim projesi başladı. Anlaşmanın imzalandığı lansmana, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve Kanada Büyükelçisi H.E Jamal Khokhar katıldı.

Kanada yükseköğretim sistemi içerisinde tanınan, Center for Entertainment Arts ile Bahçeşehir Üniversitesi arasında, İleri Düzey 3 Boyutlu Animasyon, 3 Boyutlu Modelleme, İleri Düzey Görsel Efekt, İleri Oyun Geliştirme ve Görsel Sanatlar alanlarında ortak eğitim uygulanacak. The CEA uzmanlık seviyesinde eğitim veren yapısıyla ve Türkiye yükseköğrenim sistemi ile yapısal olarak benzerlik göstermesi açısından dikkat çekiyor.

3 YILA KADAR ÇALIŞMA İZNİ OLACAK

Sağlanan iş birliğine göre, BAU öğrencileri mezuniyetlerinin ardından eğitimlerine The CEA'da 3 farklı program dahilinde devam edebilecek. Eğitim sonunda ise 3 yıla kadar çalışma iznine sahip olabilecekler. Aynı zamanda anlaşma doğrultusunda Advanced Media Lab kurulması planlanıyor. Eğitim programına dahil olmayan öğrenciler Media Lab'da sertifika eğitimlerine katılabilecekler.

"BU TOPRAKLARDA ANLATILACAK ÇOK HİKAYE VAR"

Gerçekleştirdikleri iş birliğinden memnun olduklarını ifade eden BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, "Kuruluşumuzda amacımız uluslararası bir üniversite olmaktı. 25 yıldır dünya üniversiteleriyle iş birlikleri yapıyoruz. Kanada'da bulunan güçlü üniversiteler ile de iş birliklerimiz oldu. İkili ilişkilerimizi hala sürdürüyoruz. Bu iş birliğimiz ise geleceğe ışık tutmak ve öğretim açısından aracı bir konumda olacak. Sinemaya yalnızca eğlence aracı olarak bakılamaz. Sinema bir noktada insanoğlunun tarihini geleceğe çok iyi bir şeklide anlatma sanatıdır. Bu topraklarda çok önemli hikayeler var. Bizim coğrafyamız üç semavi dine beşiklik etmiştir ve hala da etmeye devam ediyor. İstanbul ise üç imparatorluğa başkentlik yapmış bir medeniyetlerin beşiği şehridir. Burada çok fazla hikaye var. Biz bu hikayeleri hapsedemeyiz. Bunları bütün dünyaya açmamız lazım. Dünyada var olanları da geleceğimize aktarmalıyız. Dijital iletişimi ve sinemayı artık eğitimin bir parçası olarak görüyoruz. Bu topraklarda yazılmış hikayeler, romanlar ve şiirler bilinmelidir. Nitekim genç ve heyecan verici bir nüfusumuz var. Dolayısıyla burada birlikte yapabileceğimiz çok fazla iş var" dedi.

"HEM TÜRKİYE HEM DE KANADA'DA ÇALIŞMA FIRSATLARI VAR"

Ortak eğitim projesinin Türk öğrencilerin film endüstrisine katılımları için çok değerli bir fırsat olduğunu ifade eden The CEA & MMA Co-Founders Peter Walsh, "Aynı zamanda anime ve görsel iletişim için de çok değerli çalışmalar yürütmekteyiz. Öğrencilerimiz burada eğitimlerini tamladıktan sonra Kanada'ya gittikleri zaman eğitimlerine devam edecekler. Dolaysıyla hem Türkiye'de hem de Kanada'da çalışma gibi farklı seçenekler var ellerinde. Bununla birlikte buradaki öğrencilerin Kanada'ya gelmesi için çeşitli burs programları da yönetmekteyiz" dedi.

"ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

İş birliği ile ilgili detaylar veren BAU Rektör Yrd. Prof. Dr. Tunç Bozbura, "Üniversitemiz uluslararası bir üniversite. Bu anlamda uluslararası iş birliklerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Bu bakımdan Kanada'nın en büyük firmalarından biriyle anlaşma yaptık. Bu anlaşmaya göre BAU İletişim Fakültesindeki öğrencilerimizden belirli bir portfolyoya sahip olanlar Kanada'da bir sene eğitim alabilecekler. Eğitimlerinin sonunda ise o üniversitenin diplomasını alabilecekler ve orada bir sene çalışma fırsatları olacak. Bu iş birliği öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanma ve yenilik oluşturabilme becerisini geliştirme konusunda çok etkili olacaktır" dedi.

"ÇOK GELİŞMİŞ FİRMALARIN YÖNETİCİLERİNDEN EĞİTİMLER ALACAKLAR"

Prof. Dr. Tunç Bozbura, Kanada'da hem eğitim hem de çalışma imkanı sunan iş birliğinin öğrencilerin kariyer planlamasında oldukça etkili olacağının da altını çizerek şunları ekledi: "Teknoloji ile iletişimi birleştirmek gerekiyor. Örneğin bu anlaşmayla birlikte 3 boyutlu animasyon ve dijital iletişim başta olmak üzere birçok farklı dalda ilerleme sağlanacak. Öğrencilerimiz bu konularda ABD ve Kanada'daki çok gelişmiş firmalardan eğitim alacaklar. Bu firmalarda staj yapacaklar ve deneyimlerini aktaracaklar. Bu bakımdan iş birliğimizi eğitim programından çok onları hayata hazırlayan ve kariyer planlarına yardımcı olacak bir sistem olarak görüyoruz. Bu iş birliğinin genç nüfusumuzun dünya üzerindeki etkinliğini artıracağına ve kariyerlerine de yardımcı olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.