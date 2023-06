BAU ve Kanada'daki film okulu CEA arasında ortak eğitim projesi başladı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Kanada'da bulunan film okulu Center for Entertainment Arts (The CEA) arasında ortak eğitim projesi başladı. Anlaşmanın imzalandığı lansmana, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve Kanada Büyükelçisi H.E Jamal Khokhar katıldı.