Batman Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 11 özel gereksinimli öğrenci mezun oldu

Batman Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan 11 özel gereksinimli öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi ve tiyatro oyunu sahneledi. Okul Müdürü Zeki Aslan, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ikinci mezunlarını vereceklerini belirtti.

Batman Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitimlerini tamamlayıp mezun olan 11 özel gereksinimli öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende, öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi ve tiyatro oyunu sahneledi.

Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler kep attı.

Okul Müdürü Zeki Aslan, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ikinci mezunlarını verdiklerini söyledi.

İki alanda 11 öğrencinin mezun olduğunu belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Velilerimizle beraber güzel bir yıl sonu etkinliği yaptık. Okulda, down sendromlu, otizmli ve hafif zihinsel engelli öğrencilere eğitim veriyoruz. Okulumuzda konaklama seyahat, yiyecek içecek, büro yönetimi ve tarım olmak üzere 4 alan var. 74 öğrencimiz eğitim görüyor." dedi.