Batman'da İlkokul Öğrencileri İçin Açık Sinema Etkinliği

Batman'da öğrenci ve velileri için açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi. Batman İlkokulu bahçesinde düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde öğrenciler, aileleriyle keyifli zaman geçirdi.

Batman'da öğrenci ve velileri için açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Batman İlkokulu bahçesinde düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde öğrenciler, aileleriyle keyifli zaman geçirdi.

Okul Müdürü Ömer Faruk Bilgin, öğrenci ve aileleri için sosyal aktivite düzenlediklerini belirterek, "Okul ve veli iletişimini daha da güçlendirmek istiyoruz. Beklentimizin üzerinde bir katılım sağlandı. Bu anlamda velilere teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Veli Sümeyye Ekin de etkinliğin çok güzel olduğunu aktararak, bu tür programların devam etmesini istediklerini söyledi.

Öğrenci Sidar Can ise etkinlikte ailesiyle çok eğlendiğini dile getirdi.