Batman'da İcathane Atölyesi'nde Eğitim Başladı

TÜGVA tarafından Batman'da kurulan İcathane Atölyesi'nde yazılım, robotik kodlama ve tasarım eğitimi başladı. Başvurular sonucunda 130 öğrenci kurslara kabul edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan "İcathane Atölyesi"nde eğitim başladı.

Batman Üniversitesi merkez kampüste 2022 yılında açılışı yapılan atölyede TÜGVA tarafından düzenlenen sınavda başarı sağlayan öğrenciler 2 yıl boyunca yazılım, robotik kodlama ve tasarım eğitimi alacak.

İcathane Atölyesi Koordinatörü Dr. Hamza Kaya, gazetecilere, Batman İcathane Atölyesinin 2022'de TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan tarafından hizmete açıldığını belirterek, açılan kurslara öğrenci kabulünü tamamladıklarını söyledi.

Kaya, kurslara 350'ye yakın öğrencinin başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "Eğitim öncesinde bir sınav gerçekleştirdik ve bu sınavda 130 öğrencimiz kurslarımıza katılmaya hak kazandı. Öğrencilerimiz 8 grup şeklinde, ortaokul ve lise düzeyinde yazılım, tasarım ve robotik kodlama alanlarında eğitimler alacak. Haftanın bir günü iki saat olmak üzere 14 hafta eğitimlerimiz sürecek." dedi.

"Türkiye Yüzyılı"nda teknolojiyi kullanan değil teknoloji üreten ve geliştiren bir nesil yetiştirmeye hedeflediklerini dile getiren Kaya, bu hedef doğrultusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Kurslara katılmaya hak kazanan 7. sınıf öğrencisi Ferah Naz Aslanlı, TÜGVA'nın düzenlediği sınavda başarılı olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, yazılım, robotik kodlama ve tasarım eğitimi alacağını söyledi.