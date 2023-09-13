Batman'da Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere kırtasiye desteği sağladı

Batman'ın Beşiri ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Papatya Anaokulu'nu ziyaret ederek 15 öğrenciye bir yıllık kırtasiye malzemesi hediye etti. Ayrıca okula da kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu.