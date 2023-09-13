Batman'da Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere kırtasiye desteği sağladı
Batman'ın Beşiri ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Papatya Anaokulu'nu ziyaret ederek 15 öğrenciye bir yıllık kırtasiye malzemesi hediye etti. Ayrıca okula da kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu.
Batman'ın Beşiri ilçesinde Emniyet Müdürlüğünce 15 öğrenciye bir yıllık kırtasiye desteği sunuldu.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağdu Mahallesi'nde Bulunan Papatya Anaokulu ziyaret etti.
Öğrencilerle görüşen polisler onlara mesleklerini tanıttı.
Ekipler ziyaretin sonunda 15 öğrenciye 1 yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak kırtasiye malzemesi hediye etti.
Ayrıca okula da kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Eğitim