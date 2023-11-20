Batman'da aşırı yağışlar sonucu lisenin istinat duvarı çöktü

Batman'ın Sason ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı bir lisenin istinat duvarı çöktü.

Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahallede bulunan Sason Anadolu Lisesine ait okul istinat duvarı çöktü. Daha önce okul bitişinde yapılan inşaat kazısı nedeniyle altı boşaltılan Sason Anadolu Lisesine ait istinat duvarı, gece etkili olan yağışlara dayanamayarak çöktü. Öğrenci ve velileri tedirgin eden çöküntüye tedbir alınmaması durumunda okulu da etkileyeceği belirtildi. - BATMAN