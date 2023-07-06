Batman Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerine Ödüllü Deneme Sınavı Düzenlendi

Batman Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen deneme sınavında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Okul Müdürü Göksel Onat, dördüncü sınıfı bitirip beşinci sınıfa geçen öğrencilere yönelik ödüllü deneme sınavı düzenlediklerini söyledi.

Okullarının tanınırlığını arttırmak ve ortaokula geçen öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla ödüllü bir sınav yaptıklarını belirten Onat, "Sınav sorularımız Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ölçme ve değerlendirme ekibi tarafından hazırlandı ve sonuçlar da yine ölçme ve değerlendirme ekibi tarafından ilan edildi." dedi.

Sınavda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verdiklerini kaydeden Onat, öğrencilere gelecek eğitim öğretim döneminde başarılar diledi.

Onat, "Yabancı dil ağırlıklı eğitim veriyoruz. Bu sene de yabancı dil ağırlıklı eğitimimize devam edeceğiz. 5. sınıf kayıtları için velilerin okul idaresine başvurmaları ya da okulun web sitesinde yer alan kayıt formunu doldurmaları yeterli olacaktır." diye konuştu.???????