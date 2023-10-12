Batı Trakyalı Türkler, İskeçe Azınlık Okulu'ndaki vardiyalı eğitime tepki gösterdi

Batı Trakyalı Türkler, İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'nde zorunlu olarak uygulanan sabahçı ve öğlenci sistemine karşı tepkilerini dile getirerek yetkililere çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Batı Trakyalı Türkler, İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'nde zorunlu olarak uygulanan sabahçı ve öğlenci sistemine karşı tepkilerini dile getirerek yetkililere çözüm bulunması çağrısında bulundu.

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği tarafından yapılan açıklamada, sorunun hala devam ettiği belirtilirken, İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğüne gönderilen dilekçeye henüz cevap verilmediği vurgulandı.

Açıklamada, " Bu süreçte, şu ana kadar yapılan tüm görüşme ve istişarelerden bir sonuç çıkmadığı gibi vardiyalı eğitim sorununun çözümüne yönelik en son 10 Ekim Salı günü Ortaöğretim Müdürlüğüne verdiğimiz ve çözümün nasıl olmasını beklediğimizi açıkça belirten dilekçemize de herhangi bir yanıt verilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü "dönüşümlü eğitim" uygulamasının devamında ısrarcı

Son yıllarda sabahçı ve öğlenci uygulaması nedeniyle öğrenci sayısının azaldığı okulda, Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği, istişareler sonucunda tüm öğrencilerin sabahçı olarak eğitime başlayacağını duyurmuştu.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü ise eğitim yılının ilk günü okulda sabahçı ve öğlenci uygulamasının devam ettirilmesini istemişti.

Bunun üzerine Encümen Heyeti ile Okul Aile Birliği tarafından 15 Eylül'de yapılan veli ve öğrenci temsilcileri toplantısında protesto kararı alınmıştı.

Avrupa Hür İttifakı (EFA), İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesinde zorunlu tutulan sabahçı ve öğlenci uygulaması ısrarı nedeniyle Batı Trakyalı Türklerin başlattığı protestolara destek vermişti.

EFA tarafından yayımlanan açıklamada, İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün uygulamasının okuldaki mevcut bina sorununu örtme çabası olduğu vurgulanmıştı.