Batı Trakyalı Türkler, eğitimde öğlenci uygulamasına karşı protesto ediyor

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün azınlık okulundaki bazı sınıflarda eğitime öğlenci devam edilmesi konusundaki ısrarı nedeniyle Batı Trakyalı Türklerin başlattığı protestolar, 8 gündür sürüyor.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün azınlık okulundaki bazı sınıflarda eğitime öğlenci devam edilmesi konusundaki ısrarı nedeniyle Batı Trakyalı Türklerin başlattığı protestolar, 8 gündür sürüyor.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün, azınlık okulundaki bazı sınıflarda eğitimin öğlenci olarak sürdürülmesi konusunda ısrar etmesi, Batı Trakyalı Türklerin tepkisine yol açtı.

Batı Trakyalı Türkler, eğitimin herkes için sabah başlamasının önünde engel bulunmadığını, sınıfların buna müsait olduğunu vurgulayarak, protestolarına 8 gündür devam ediyor.

Bugün de İskeçe'deki Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokul ve Lisesi'nin önünde toplanan kalabalık, yetkili makamlara "kırmızı kart" göstererek şehir meydanına yürüdü.

Göstericiler, meydanda oturma eylemi yaptıktan sonra olaysız dağıldı.

Lise 1'inci sınıf öğrencisi Sude Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 gündür eylemlerine devam etmelerine rağmen hala sorunun sürdüğünü söyledi.

Ömer, "Dönüşümlü eğitim hayatımızı zorlaştırıyor. Mesela okuldan çok geç çıktığımız için başka faaliyetlere zamanımız kalmıyor." dedi.

Lise 3'üncü sınıf öğrencisi Burak Kabza da protestolarının bu kadar süreceğini düşünmediğini ancak talepleri yerine getirilmediği için eylemlerinin 8 gündür devam ettiğini dile getirdi.

Gösteriye soydaş milletvekilleri Hüseyin Zeybek, Burhan Baran ve Özgür Ferhat, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Genel Müdürü Pervin Hayrullah, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı da katıldı.

Batı Trakyalı Türkler, protestolarının yarın da süreceğini duyurdu.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü, sabahçı ve öğlenci uygulamasında ısrarcı

Son yıllarda sabahçı ve öğlenci uygulaması nedeniyle öğrenci sayısının azaldığı okulda encümen heyeti ve okul aile birliği, istişareler sonucu tüm öğrencilerin eğitime sabahçı başlayacaklarını duyurmuştu.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü ise eğitim yılının ilk günü okulda sabahçı ve öğlenci uygulamasının devam ettirilmesini istemişti. Bunun üzerine encümen heyeti ile okul aile birliğince 15 Eylül'de yapılan veli ve öğrenci temsilcileri toplantısında protesto kararı alınmıştı.

Protestolara yaklaşık 1500 kişi katılmış ve "Dönüşümlü eğitime hayır" sloganları atılmıştı.