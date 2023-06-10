Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yapıldı

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda sağlık alanında öğrencilerin kamu hastanelerinde uygulama yapmaları, bilgi işlem ve yazılım alanında işbirliği imkanları gibi konular ele alındı. Toplantıya birçok üniversitenin rektörü katıldı.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğinin dönem toplantısı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) gerçekleştirildi.

BŞEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık başkanlığında üniversitenin Senato Toplantı Odası'ndaki toplantıda, sağlık alanında öğrencilerin kamu hastanelerinde uygulama yapmaları, bilgi işlem ve yazılım alanında işbirliği imkanları, laboratuvar analizlerinde indirim imkanları, ortak AB proje ekibinin oluşturulması, uluslararası öğrenci dil okulu ve öğrenim ücretleri, öğrenci ve personel yemek ücretleri, lisans ve ön lisans programlarına koşulsuz çift anadal uygulaması gibi konular ele alındı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas katıldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, dönem toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, üniversitenin mevcut durumu, gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Toplantının ardından rektörler, kampüsü ziyaret etti. Rektörler, daha sonra Bilecik'in tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.