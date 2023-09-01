Batı Balkan Ülkelerinde Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili bugün çaldı. Bosna Hersek'te 167 bin ilkokul ve 67 bin lise öğrencisi sınıfları doldururken, Türkiye Maarif Vakfı'na ait Saraybosna Maarif Okulları'nda da heyecanlı bir başlangıç yaşandı. Sırbistan'da ise 65 bin birinci sınıf öğrencisi ve 760 bin öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili bugün çaldı.

Bosna Hersek'te yeni eğitim öğretim yılında 167 bin ilkokul ve 67 bin lise öğrencisi sınıfları doldurdu.

Başkent Saraybosna'da, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) ait "Saraybosna Maarif Okulları"nda da eğitim öğretim yılının ilk gün heyecanı yaşandı.

TMV Bosna Hersek Temsilcisi Yakup Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun ilk günü olması dolayısıyla öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin heyecanlı olduğunu söyledi.

Gül, "Bu ilk gün heyecanını hep birlikte yaşayalım istedik ve bunun için bir araya geldik. TMV olarak, bu yıl Saraybosna'da iki ayrı kampüste faaliyetlerimizi tekrar başlatmış bulunmaktayız. Bizim bir başka heyecanımız da diğer kampüsümüzde yeni bir anaokulumuzun açılışı oldu. Her geçen yıl faaliyetlerimize yenilerini ekliyoruz ve bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Sırbistan

Sırbistan'da da 65 bin birinci sınıf öğrencisi ilk kez okul sıralarına otururken 760 bin öğrenci de yeni eğitim öğretim yılı heyecanını yaşadı.

Başkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K'nin 3 Mayıs'ta düzenlediği saldırı üzerine ülke genelinde eğitime ara verilmesinin ardından öğrenciler bugün itibarıyla yeniden okul sıralarına kavuştu.

Sırbistan Eğitim Bakanlığınca, ülke genelindeki okullarda polislerin görev yapmaya devam edeceği belirtilirken öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarı dilendi.

Mayısta düzenlenen saldırıda 9'u çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 10 kişi hayatını kaybetmiş; 5'i çocuk, 1'i öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.