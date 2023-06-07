Baskil'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Baskil ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda yeni eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi yapıldı. Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya okul idarecileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Baskil ilçesinde Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul idarecileri katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye çok sayıda öğrencinin nakille geldiğini kaydeden Kundakçı, toplantıda yeni eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesini yaptıklarını söyledi.

Kundakçı, şöyle konuştu:

"Dönem içinde yaptığımız deneme sınavlarının öğrencilere faydalarını değerlendirdik. Okulların fiziki eksikliler gündeme aldık. İnşallah başarı düzeyini artırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıla hazırlık planlarımızı ve projelerimizi de istişare ettik. Sınavlara katılacak olan öğrencilere başarılar dilerim. Emeği geçen öğretmenlerimize çok teşekkür ederim."