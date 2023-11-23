Başkan Vahap Seçer'den Öğretmenler Günü Mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer, mesajında öğretmenlerin önemine vurgu yaparak, eğitim ve öğretimin temel taşı olan öğretmenlere sevgi ve saygılarını iletti. Ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"24 Kasım 1928, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğinin verildiği gündür. Bu özel gün vesilesiyle eğitim ve öğretimin temel taşı olan siz değerli öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, sabırla ve özveriyle yarının liderlerini yetiştiren, onları bilgi ve değerlerle donatan, aklı ve bilimi tek rehber edinen ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını genç kuşaklara aktararak topluma öncülük eden öğretmenlerimiz sayesinde ülkemiz 'muasır medeniyet' hedefine yürüyecektir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, 'Bir toplum, eğitimcisine ne kadar değer verirse, geleceğine de o kadar güvenle bakar' gerçeği ışığında; bilimsel, çağdaş ve laik eğitime destek her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında olmuştur. Öğrencilerimizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için Mersin'de farklı proje ve uygulamalarla geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizin yanında olmaya, eğitim kurumlarımızın gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aramızdan ayrılmış tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyor; daha güçlü, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüme azmiyle, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."