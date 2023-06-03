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Başkan Kılıç'tan LGS sınavına girecek öğrencilerine başarı dileği

Başkan Kılıç'tan LGS sınavına girecek öğrencilerine başarı dileği

Eğitim Haberleri

Terme Belediye Başkanı Kılıç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Kılıç, 4 Haziran Pazar günü yapılacak LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyerek, 'Değerli genç kardeşim, elinden geleni yapacağına eminim. Unutma, önemli olan sensin. Sen, Terme'nin geleceğisin. Sınava girecek tüm öğrencilerimize sonsuz başarı dileklerimi iletiyorum. Allah zihin açıklığı versin.' ifadesini kullandı. Kılıç, ayrıca vatandaşlara sınav saatlerinde duyarlı olmaları ve gürültüden kaçınması uyarısında bulundu.

Terme Belediye Başkanı Kılıç, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Kılıç, 4 Haziran Pazar günü yapılacak LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Değerli genç kardeşim, elinden geleni yapacağına eminim. Unutma, önemli olan sensin. Sen, Terme'nin geleceğisin. Sınava girecek tüm öğrencilerimize sonsuz başarı dileklerimi iletiyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadesini kullandı.

Kılıç, ayrıca vatandaşlara sınav saatlerinde duyarlı olmaları ve gürültüden kaçınması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Eğitim

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