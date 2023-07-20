Başkan Gökhan Yüksel : "Tam puan yaparak Kartal'ın gururu oldu"

2023 LGS birincisi Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti

İSTANBUL - Liselere Geçiş Sistemi'nde tam puan alarak Türkiye birincisi olan Mert Bilal Özmek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.

2023 Liselere Geçiş Sistemi'nde tüm soruları doğru cevaplayarak 1.'lik derecesi alan Mert Bilal Özmek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti. Belediye binasında LGS birincisini karşılayan Gökhan Yüksel, Özmek'e hediyelerini takdim etti. Başkan Yüksel, sınav sürecine Kartal Belediyesi Mustafa Necati Destek Eğitim Merkezi'nde hazırlanan ve derece yapan Özmek'e başarılarının devamını diledi.

"Tam puan yaparak Kartal'ın gururu oldu"

Konuya ilişkin konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bende Mert gibi hem heyecanlı hem mutluyum. Mert kardeşimizin bireysel başarısını kutluyoruz. Tam puan yaparak Kartal'ın gururu oldu. Kartal Akademisi altında Mustafa Necati Destek Eğitim Merkezi'ni hayata geçirmiştik. Orada hem liseye hem de üniversiteye hazırlık sınıflarımızın olduğunu söylüyorduk. Pandemi sonrası hem öğrenci kabulünü hem de eğitimlerimiz arttı. Mert kardeşimiz de burada öğrencimizdi. Bu da bizim için ayrı bir gurur oldu. Bizim için de bir motivasyon oldu. Şimdi Kartal Akademi'yi daha fazla büyüteceğiz. Mert kardeşimizle gurur duyuyoruz" dedi.