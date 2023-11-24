Başkan Büyükerşen, mezun olduğu okulda Öğretmenler Günü'nü kutladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, mezun olduğu Cumhuriyet İlkokulu'ndaki törene katılarak öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Törende okul idaresi tarafından diploması hediye edilen Büyükerşen, duygusal anlar yaşadığını belirterek mutluluğunu dile getirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mezun olduğu Cumhuriyet İlkokulu'ndaki törene katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Törende okul idaresi tarafından diploması hediye edilen Büyükerşen, "Anılarım canlandı, çok mutlu oldum" dedi.

Başkan Büyükerşen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Tepebaşı ilçesi İhsaniye mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Sunucu öğretmenliğini Zeynep Duvarcı ve sunucu öğrenciliğini Zümra Aydın'ın yaptığı törende öğretmenler İpek Erdem, Ali Kabak, Necla Çalışkan ve Edip Yılmaz ile öğrenciler Hira Nal ve Emir Edişoğlu günün anlam ve önemini belirten şiirler okudular.

Okulun mezunlarından olan Başkan Büyükerşen, törende yaptığı konuşmada, duygu dolu anlar yaşadı. Anılarının canlandığını belirten Büyükerşen, öğrencilik yıllarında yaşadıklarını öğretmenler ve öğrencilerle paylaşarak, "Bugün burada mezun olduğum okulda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü tüm kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükerşen'e Okul Müdürü Kenan Demirel ve Müdür Yardımcısı Aydın Akbıyık tarafından diploma ve çiçek takdimi yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Büyükerşen, çektirilen fotoğrafların ardından ziyaretini tamamlayarak okuldan ayrıldı.