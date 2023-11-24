Başkan Aktaş: "Eğitim yatırımlarımız sürecek"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğinde, farklı okullardaki öğretmenler yemekte buluştu. Yemekte konuşan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin de 530 öğretmenle küçük bir ilçenin milli eğitim müdürlüğü gibi olduğunu söyledi. Aktaş, "Daha ferah ve huzurlu olması adına eğitim çalışmalarını, yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Ana Kucağı Eğitim Merkezi'nde eğitim alan çocukların 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel müzik konseriyle başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ile ilgili yatırımlarının anlatıldığı film gösterimiyle devam eden etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, çeşitli okullardan ve Ana Kucağı Eğitim Merkezleri'nden çok sayıda öğretmen katıldı.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Bugün bu etkinlikte meslektaşlarımla bir arada olmaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Buradaki birlikteliğimizden yayılan bereket, okullarımıza dönecek olan verimlilik, tazelik fazla olsun dilerim. Peygamberimiz 'ben bir muallim olarak görevlendirildim' diyerek bizleri bu işi yaparken onurlandırıyor, şereflendiriyor. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılmış olan öğretmenlerimizi rahmetle, aramızda olup emekliye ayrılanları minnetle, şükranla anıyor, tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Yarınlarımız daha aydınlık

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Öğretmenler gününüz kutlu olsun, Cenab-ı Allah nice uzun yıllar sağlıkla keyifle bu işi yapmayı nasip etsin. Öğretmenlik fedakarlık gerektiren bir iş. Bir önceki kutlama etkinliğinde Bursa Valimiz 'Tutkuyla başlayan fedakarlıkla devam eden ve büyük bir kara sevdaya dönüşen mesleğin adı öğretmenliktir' dedi. Katılıyorum. Öğretmenlik, bir insana şekil vermeye çalışmak, onları hayata hazırlamaktır. Zor bir iş yapıyorsunuz. Bugün burada 260 civarı farklı okuldan öğretmenlerimizle bir aradayız. Büyükşehir Belediyesi olarak bizde küçük bir ilçenin milli eğitim müdürlüğü gibi olmuşuz. 530 öğretmeni olan eğitimler veren kurum haline dönüştük. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Geleceğimizin daha güzel, yarınlarımızın daha aydınlık, daha ferah ve huzurlu olması adına eğitim çalışmalarını, yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

BUSMEK öğretmenleri adına konuşan Şerife Kutlu da "Mesleğini icra eden öğretmenleri onurlandırmak için Ulu Önder Atatürk'ün Başöğretmen olduğu 24 Kasım'da düzenlenen yemekte siz değerli meslektaşlarımla bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Öğretmenler, Cumhuriyetimizin 100. yılında insanı ve insanlığı yücelten bireylerin öncüleridir. Bilimin, sanatın, aydınlığın kısacası insanı insan yapan tüm değerlerin yansıtıcısı ve yaşatıcısıdır. Yarınlarımızın aydınlık olması, eğitim ve öğretime verdiğimiz değer kadar olacaktır. Bunu başarmak adına hep birlikte çalışmalıyız. Değerli meslektaşlarım yenilikleri yakından takip etmeli, sürekli kendinizi geliştirmeli ve hayat boyu öğrenmeyi ihmal etmemeliyiz. Bugün fedakar öğretmenlerimizin ulusumuzca unutulmadığını gösteren bir gündür. Ayrıca ülkemiz ve Bursa'mız adına önemli eğitim projeleri gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Ahmet Alireisoğlu'na teşekkür ediyorum. Gelişmeye, öğrenmeye katkı sağlayan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sabiha Köstem Ortaokulu öğretmeni Hasan Kaçar'a, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise Ana Kucağı Eğitim Merkezi öğretmeni Nursena Silacı'ya günün anısına çiçek takdim etti. Etkinliğe katılan öğretmenlere çiçek ve hediye dağıtıldı.