Başkan Akman, öğretmenleri unutmadı

VAN - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye tarafından açılan kursların öğretmenleriyle bir araya gelerek '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Başkan Akman, belediye tarafından Kalecik Toplum Yaşam Merkezi'nde açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), okuma yazma, Kur'an, resim, müzik, bindallı, kilim, filografi ve el sanatları gibi kursların öğretmenleriyle bir araya geldi. Öğretmenlik mesleğinin en kutsal mesleklerden biri olduğunu dile getiren Başkan Akman, öğretmenlerin geleceğin teminatı olarak gördükleri çocukları geleceğe hazırlayarak çok kutsal bir görevi üstlendiklerini ifade etti. Başkan Akman, "Çocuk hamur gibidir. Anne ve babasından aldığı eğitimin ardından sizler tarafından eğitiliyor. Sizler o çocuğa nasıl şekil verirseniz, o çocuk öyle yetişir" dedi.

Kendisinin de öğretmen olduğunu belirten Başkan Akman, ancak o zaman imkanların çok daha kısıtlı olduğunu ifade ederek, "Bizler yolu, suyu ve elektriği olmayan köylerde öğretmenlik yaptık. Sizler, bizlere göre çok daha şanslısınız. Çünkü bugün suyu, yolu ve elektriği olmayan hiçbir köyümüz yoktur. Sınıfı bizler temizler, sobasını bizler yakardık. 100-150 kişilik sınıflara ders verirdik. Şimdi öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerle sohbet edip istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Akman, tüm öğretmenlere çeşitli hediyeler vererek günlerini tebrik etti.

Öğretmenler de; Başkan Akman'a açılan filografi kursunda öğrencilerle birlikte yaptıkları el emeği göz nuru olan ve üzerinde Türkçe ile Arapça 'Allah kuluna kafi değil mi?' yazılı bir tablo hediye ettiler.