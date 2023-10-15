Başka Bir Siyaset Okulu'nda Arıcılık ve Ekoloji İlişkisi İncelendi

Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından düzenlenen Başka Bir Siyaset Okulu, başka bir siyaset anlayışı ve ekoloji ilişkisini arıcılık üzerinden inceleyen oturumla devam etti. Çevre ve Arı Koruma Derneği Üyesi Şamil Beştoy, arıcılığın ekosisteme olan katkılarını anlattı ve arıcılığın sürdürülebilir yaşam ve tarımsal üretim açısından ilham verici bir örnek olduğunu belirtti.

Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından düzenlenen Başka Bir Siyaset Okulu, başka bir siyaset anlayışı ve ekoloji ilişkisini arıcılık üzerinden inceleyen oturumla devam etti.

"Doğal Yaşam ve Ekosistemler" konulu oturuma konuşmacı olarak katılan Çevre ve Arı Koruma Derneği Üyesi Şamil Beştoy, arıcılık üzerinden ekosisteme dair bir değerlendirme yaptı. Anadolu'da arıcılığın temellerinin antik çağa dayandığı bilgisini veren Şamil Beştoy, "Bu topraklarda çok farklı bölgelerde, çok farklı bitkilerle arıcılık yapan bir arıcılık geçmişimiz var. Arıcılık Anadolu'da kültürel bütünlüğün bir parçası. Anadolu 12 bin çeşit bitkiye ev sahipliği yapıyor. Bu bitki çeşidi zenginliği de Anadolu'da arıcılığın kadim bir kültür olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır" dedi.

"Başka bir siyaset" kavramı üzerinde arıcılığı değerlendiren Beştoy, "Yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen Anadolu'da arıcılık endüstriyel tarımın tuzağına düşmemiş tek tarımsal üretimdir. Bunun sebebi de arının yaşam döngüsü, arıyı seraya kapatamıyorsunuz, bir kümese kapatamıyorsunuz. Arılar doğanın kolaylaştırıcısı, iyi niyet elçisidir. Arıcılık bizim için burada konuştuğumuz başka bir siyaset, sürdürülebilir yaşam ve bu bağlamda yeni bir tarımsal üretim modellemesi açısından ilham verici bir örnektir" dedi.