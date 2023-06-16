Başakşehir'de 32 Derslikli İlkokulun Temeli Atıldı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımıyla Altınşehir Mahallesi'nde inşa edilecek 32 derslikli ilkokulun temel atma töreni gerçekleştirildi. Okulda fen laboratuvarı, müzik laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane de yer alacak. Ayrıca yanında yapımı son aşamaya gelen 58 bin metrekare büyüklüğündeki Altınşehir Millet Bahçesi de bulunuyor.

Altınşehir Mahallesi'nde inşa edilecek ilkokulun temel atma töreni Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Altınşehir İlkokulu'nu 7 bin 754 metrekareye sahip bir alan üzerinde inşa ettiklerini belirten Kartoğlu, "Olimpiyat Yolu ile TEM Kuzey Yan Yol kesişiminde ve Altınşehir Millet Bahçemizin yanında yer alacak ilkokulumuzun yapımına başladık. Okulumuz, 28'i ilkokul, 4'ü anaokulu dersliği olmak üzere toplam 32 derslik kapasitesine sahip olacak. Okulumuzda fen laboratuvarı, müzik laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane de yer alacak. Eğitim kalitemizi her geçen gün artırarak yeni okulları Başakşehir'imize kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"58 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE MİLLET BAHÇESİ"

İlkokulun yanı başında yer alan ve yapımında son aşamaya gelinen Altınşehir Millet Bahçesi hakkında da bilgi veren Kartoğlu, "Çalışmaları bu yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. 58 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizde, kapalı ve açık spor sahaları, farklı yaş gruplarına uygun oyun alanları, kaykay pisti, dinlenme ve piknik alanları ile yürüyüş ve bisiklet yolları bulunuyor. 3 metre genişliğindeki bisiklet yolu ve 2,4 metre genişliğindeki yürüyüş yolumuz, 3 bin 700 metre uzunluğa sahip olacak. Altınşehir Millet Bahçemizi hem Güvercintepe Millet Bahçemiz hem de Kayaşehir Millet Bahçemizle bağlantılı yapıyoruz. Böylece vadiyi, kesintisiz bir şekilde millet bahçesine dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.