Bartın Üniversitesi, Times Higher Education'ın 2023 Etki Sıralaması'nda ilk 200'de yer aldı

Bartın Üniversitesi, Times Higher Education'ın (THE) 2023 Etki Sıralaması (Impact Ranking) listesinde ilk 200'de yer buldu. Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni temel alan sıralamaya göre Bartın Üniversitesi (BARÜ), sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik alanlarda topluma sunduğu katkılarla en etkili yükseköğretim kurumları arasında yer aldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Times Higher Education'ın (THE) 2023 Etki Sıralaması (Impact Ranking) listesinde ilk 200'de yer buldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), 2023 Etki Sıralaması (Impact Ranking) sıralamasını açıkladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni temel alan sıralamaya göre Bartın Üniversitesi (BARÜ), sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik alanlarda topluma sunduğu katkılarla en etkili yükseköğretim kurumları arasında yer aldı.

100'den fazla ülkeden 1591 kurumun başvuru yaptığı Times Etki Sıralamasında BARÜ, "Bilinçli Üretim ve Tüketim" kategorisinde 101-200, "İklim Eylemi" kategorisinde 201-300 bandında yer almayı başardı.

Türkiye'den 79 üniversitenin girdiği listede BARÜ, yapılan değerlendirmeyle "Bilinçli Üretim ve Tüketim" ve "İklim Eylemi" kategorilerinde Türkiye'de 3'üncü oldu. "Hedefler için Ortaklıklar" kategorisinde Türkiye'de ilk 10'da yer alan BARÜ, "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" kategorisinde 16'ıncı ve "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" kategorisinde ise 29'uncu sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak "sürekli iyileştirme", "kalite" ve "sürdürülebilirlik" temelinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, sayısal büyümenin yanı sıra kalite ve nitelik üzerine de odaklanarak ortak geleceğe katkı sunmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Uzun, dünyanın küreselleşme ve kentleşmeyi bir arada yaşadığını aktararak, akıllı uzmanlaşma ile araştırma stratejileriyle çalışmalarına yön verdiklerine işaret etti.

Uzun, "Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte uluslararası alanda imza attığımız bu başarılar yarınlara olan yürüyüşümüzde bizi daha da motive ediyor. Bu düşüncelerle üniversitemizin kurumsal kimliğiyle birlikte ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm akademik ve idari insan kaynağımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.