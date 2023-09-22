Bartın Üniversitesi'nde Özel Güvenlik Görevlilerine Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi Verildi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'nde görev yapan 93 özel güvenlik görevlisine polis tarafından toplumsal olaylara müdahale eğitimi verildi. Eğitimde özel güvenlik görevlilerine kendilerini savunma ve müdahale konularındaki teknik bilgiler uygulamalı olarak da gösterildi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'nde görev yapan 93 özel güvenlik görevlisine polis tarafından toplumsal olaylara müdahale eğitimi verildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü eğitici kadrosunda görevli 2 komiser 1 polis memuru tarafından Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'nde görevli 93 Özel Güvenlik Personeline "Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi" verildi. Zorlu bir eğitimden geçirilen özel güvenlik görevlilerine, toplumsal olaylarda yapmaları gerekenler anlatılırken, yasadışı durumlarda ise kendilerini koruma, olaylara müdahale gibi konularda teknik bilgiler aktarıldı.

Eğitimde özel güvenlik görevlilerine kendilerini savunma ve müdahale konularındaki teknik bilgiler uygulamalı olarak da gösterildi. - BARTIN