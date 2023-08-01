Bartın Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı Başvuruları Başladı

Bartın Üniversitesi, bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin başvurularını almaya başladı. Proje özetlerinin son gönderim tarihi 8 Ekim 2023 olarak açıklandı. Etkinlikte milli teknoloji hamlesine katkı sunulması hedefleniyor.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirdiği "Ar-Ge Proje Pazarı" heyecanı yeniden başlıyor. Başvuruların alınmaya başlandığı organizasyonda proje özetlerinin son gönderim tarihi 8 Ekim 2023 olarak açıklandı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) 2017 yılından bu yana yoğun bir ilgiyle gerçekleştirdiği Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin 6'ncısı için nefesler tutuldu. Bilim ve teknoloji konusunda farkındalığı artırmak, gençlerin geleceği şekillendirecek gelişmelere odaklanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyonda bu yıl da rekor bir başvuru bekleniyor. Bölgenin en önemli bilim ve teknoloji etkinliklerinden biri olarak gösterilen etkinlikte "Milli Teknoloji Hamlesi" yolculuğuna katkı sunulması hedefleniyor.

Proje özetleri 8 Ekim 2023 tarihine kadar gönderilebilecek

BARÜ'nün "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere odak alanlarda düzenlenen proje pazarıyla ilgili başvurular "projepazari.bartin.edu.tr" internet adresinden alınmaya başlandı. Proje özetlerinin 8 Ekim 2023 tarihine kadar gönderilebileceği yarışmada ön değerlendirme sonuçları 15 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak. BARÜ Kutlubey Yerleşkesinde 02-03 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte proje sahipleri ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi sağlanarak potansiyel iş birliktelikleri kurulacak. Akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde dereceye giren proje sahiplerine toplamda 130 bin TL'nin üzerinde ödül verilecek.

Yarışmanın temaları yayınlandı

BARÜ 6. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin temaları farklı üniversitelerden ve sektör temsilcilerinden oluşan Bilim Kurulu tarafından belirlendi. Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği etkinlikte çeşitli disiplin ve kategorilerde yarışmalar düzenlenecek.

Bu dahilde "Akıllı Malzemeler ve Endüstriyel Uygulamaları", "Akıllı Teknolojiler", "Biyoteknoloji", "Bulut Teknolojisi", "Büyük Veri ve Analitik", "Dijital Dönüşüm", "Enerji Teknolojileri", "Genetik", "Katmanlı Üretim", "Kimyasal Teknolojiler", "Nesnelerin İnterneti", "Otonom Robotlar", "Sağlık Bilimleri", "Savunma Sanayi", "Siber Güvenlik", "Simülasyon", "Sürdürülebilir Çevre ve Şehircilik" ile "Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu" ana temalarına yer verildi. Ayrıca 6. Ar-Ge Proje Pazarı ile Lise Kategorisinde de projelere yer verilecek.

Rektör Uzun: "Geleceği takip ederek iz bırakmak istiyoruz"

BARÜ'nün tüm bileşenleriyle Milli Teknoloji Hamlesine değer katmak için çalıştığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, sadece günü değil geleceği de takip ederek ülkemizin kalkınmasına değer katmayı hedeflediklerini söyledi.

Rektör Uzun, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için BARÜ Ar-Ge Proje Pazarının önemli bir fırsat olduğunu da kaydederek "Günümüzde daha da yakından hissedildiği gibi ülkelerin büyük, güçlü ve bağımsız olmalarının temel şartı bilim ve teknolojide iyi olmalarından geçmektedir. Bilim ve teknolojiyi üreten, tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden ülkeler istikbale kararlı adımlarla yürümektedir. Bu noktada ete kemiğe bürünen 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile geleceğe gururla yürüyen ülkemizin gelişimine Bartın Üniversitesi olarak katkılar sunmaya devam ediyoruz. Bu kararlılıkla 2017 yılında ilkini düzenlediğimiz Ar-Ge Proje Pazarı yolculuğunun yeni bir durağına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yerli ve milli olana güveniyor, geleceğimizi inşa ve ihya edecek olan gençlerimize inanıyoruz. Bartın Üniversitesi 6. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine 'Benim de bir fikrim var' diyen herkesi davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BARTIN