Balıkesir'de, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının desteklenmesi, tanıtılması ve yapılan çalışmaların sergilenmesi amacıyla düzenlenen 'Balıkesir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı' açıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, fuarın önemine vurgu yaparak, meslek liselerinin toplumun ihtiyaçlarını belirleyen alanlar olduğunu söyledi.

Balıkesir'de, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının desteklenmesi, tanıtılması ve yapılan çalışmaların sergilenmesi amacıyla düzenlenen "Balıkesir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı" açıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nin fuaye alanında 30 mesleki ve teknik lisenin öğrencilerinin alanlarındaki çalışmalarının sergilendiği programda yaptığı konuşmada, meslek liselerini önemsediklerini söyledi.

Meslek liselerinin toplumun ihtiyaçlarını belirleyen alanlar olduğunu belirten Şıldak, "180 bin civarında öğrencimizin yaklaşık 18 bini meslek liselerimizde eğitim alıyor. Bu sergi de bu fuar da bu bakımdan çok önem taşıyor. İşte buradaki stantlarda göreceğimiz enerji ne kadar yüksekse çocuklarımızın geleceğinin o kadar parlak olacağına inanıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da mesleki ve teknik eğitimin önemine vurgu yaparak, kentin ihtiyacına göre güncel bölümlerin açılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Şıldak ve beraberindeki protokol üyeleri ile öğrenciler, fuarın açılış kurdelesini kesti.

Vali Şıldak ve beraberindekiler daha sonra stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Birol Şahin, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.