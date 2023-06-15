Balıkesir'de Çocuk Köyü Sömestr Tatilinde Ücretsiz Hizmet Verecek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, eğitim-öğretim yılını tamamlayan öğrencilere müjde verdi. Sömestr öncesi baştan aşağıya yenilenen Çocuk Köyü, 16-17-18 Haziran günlerinde ücretsiz olarak hizmet verecek. Çocuk Köyü, birçok farklı oyun ve aktivitenin yer aldığı son derece konforlu ve güvenli bir eğlence merkezi olarak hizmet veriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan eğitim-öğretim yılını tamamlayan öğrencilere Çocuk Köyü müjdesi. Sömestr öncesi baştan aşağıya yenilenen Çocuk Köyü 16-17-18 Haziran günlerinde ücretsiz olarak hizmet verecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Avlu Yaşam Merkezi'nde bulunan Çocuk Köyü, yenilenen yüzü ve artırılan oyuncaklarıyla, çocuklara yeniden hizmet veriyor. Geçtiğimiz Sömestr tatilinde yenilenerek çocukların hizmetine giren Çocuk Köyü, bu tatilde de karne hediyesi olarak 16-17-18 Haziran günlerinde ücretsiz hizmet verecek. Son derece konforlu ve güvenli bir eğlence merkezi olan Çocuk Köyü, sadece Balıkesir merkezi ve ilçelerinde değil, civar illerde yaşayan birçok aile tarafından da tercih ediliyor.

Birçok farklı oyun ve aktivitenin yer alıyor

5 bin metrekare alana üzerinde 17 metre yüksekliğinde şişme balon kapalı oyun alanına sahip olan Fırıntaş Çocuk Köyü'nün içerisinde; trambolinden basket sahasına, dinlenme alanlarından kafesine, macera parkurlarından oyun alanlarına, kaydırak çeşitlerinden meslek evlerine, atlıkarıncadan zipline sporuna, elektrikli jetonlu oyun alanından piyanoya kadar birçok farklı oyun ve aktivitenin yer alıyor. Çocuk Köyü tüm bu alanlarıyla 15 yaşına kadar olan tüm çocuklara hizmet vermeye başladı.

En eğlenceli karne hediyesi

Çocukların en iyi şartlarda eğlenebilecekleri, sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturduklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz; meslek eğitiminden tramboline, balondan koşma parkurlarına kadar birçok seçeneğin bulunduğu Çocuk Köyü'nde gençlerin güzel vakit geçirmelerini diledi. - BALIKESİR