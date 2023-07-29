Balıkesir'de Bahçıvanlık Kursuna Kadınlardan Yoğun İlgi

Balıkesir'de bahçıvanlık kursuna kadınlardan yoğun ilgi

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, düzenlenen uygulamalı Bahçıvanlık Kursu ilgi görürken, 50 kursiyerin 37'si kadınlardan oluştu. Bölgede yazlık ve villaların yoğun olduğunu anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, kursu bitirenlerden profesyonel bahçıvanlık yapanların olacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezindedüzenlenen 5 günlük Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu tamamlandı. Salonlarda teorik ders gören kursiyerler, bahçelerde de uygulama yaptı. Kursa katılan 50 kişinin 37'side kadınlardan oluştu. Çeşitli il ve ilçelerden gelen vatandaşlar 5 günlük eğitimin sonunda sertifika sahibi olurken, emeği geçenlere teşekkür etti. Kursta BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu kök ayırmayı anlatırken, Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Binbir tohum ekimi ve Zakir Kuleli de çelik alma yöntemlerini anlattı. Burhaniye'den katılan ev hanımı Nur Karaoğuz, " Kendime ait küçük bir hobi bahçem var. Orada ekmek istediğim bitkilerle ilgili, genel bir bilgi almak istemiştim. Kendimizin kulaktan dolma bilgilerimiz var. Ama, onlar tabi yeterli olmuyor. Burada bitki besinleri ile ilgili, dikimleri ile ilgili, çok güzel bilgiler aldık. Çok kısa bir programdı ama, çok çok fazla bilgi sahibi olduk. Dolu dolu bilgiler alarak buradan ayrılıyoruz" dedi. Edremit'ten gelen tiyatrocu Halim Aslan da, " Amatör bitki tarımı ve bahçe tarımı ile ilgilendiğim için bu kursa katılmayı ve buradaki hocalarımızın değerli bilgilerinden faydalanmayı düşündüm. Çok faydalı bir kurs süreci geçirdik. 5 gündür burada harika şeyler öğrendik. Bütün hocalarımıza ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi. Ankara'dan gelen Yağmur Öcal ise, " Ben Mamak Belediyesinde çalışıyorum. Buradaki eğitimin içerdiği bilgileri öğrenmek için katılmıştım. İyi ki de katılmışım. Çok verimli bir eğitim süreci yaşadık. Çok güzeldi. Emeği olanlara çok teşekkür ediyorum" dedi. BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu da, " Kursiyerlerimin çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. 3'ncü kursumuzu yazın yaptık. Biz genelde yazın kurs yapmıyorduk. Talep vardı. Bu talebi yerine getirdik. Uygulamalar sıcaklardan dolayı biraz daha az olsa da yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Bölgemiz Edremit Bölgesi turizm bölgesi olduğu için, sitelerin yoğun olduğu, yazlık mekanların yoğun olduğu, villalarında yoğun olduğu bir alan. Biz bölgedeki bahçıvan ihtiyacına yönelik bir kurs düzenledik aslında. Gelen arkadaşlardan bazıları kursunu alıp bu işi yapacaklar. Bölgedeki bahçe düzenleme işlerini yapacaklar" diye konuştu