Balçova Belediyesi, Eğitim Kurumlarına ve Öğrencilere Destek Vermeye Devam Ediyor

Balçova Belediyesi, yıllardır 'Eşit ve Kaliteli Eğitim' sloganıyla eğitim kurumlarına ve öğrencilere destek sağlamaktadır. Yeni eğitim yılına hazırlık olarak okulların çevre ve bahçe temizliğini tamamlayan belediye, ayrıca ekonomik zorluklar yaşayan ailelere de destek olmaktadır.

Yıllardır "Eşit ve Kaliteli Eğitim" sloganıyla eğitim kurumlarına ve öğrencilere destek olan Balçova Belediyesi, bu yıl da hazırlıklarını ara vermeden devam ediyor.

Yeni eğitim yılında ilk ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. "Eşit ve Kaliteli Eğitim" sloganıyla yıllardır eğitim kurumlarına ve öğrencilere destek olan Balçova Belediyesi, bu eğitim yılı içinde hazırlıklara devam ediyor. İlçedeki ilk ve orta öğretim kurumlarının çevre ve bahçe temizliğini tamamlayan Balçova Belediyesi bu çerçevede okul müdürlüklerinden ve okul aile birliklerinden gelen talepleri de değerlendiriyor. Ayrıca ekonomik zorluklar ve artan enflasyon nedeniyle de çocuklarının okul masraflarını karşılamakta güçlük çeken ailelere destek olunuyor.

Eğitime verdikleri desteğin ülkenin geleceği ile ilgili olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Çocuklarımıza eşit eğitim vermezsek zenginin çocuğu zengin, fakirin çocuğu fakir olur. Biz ülkemizin geleceğinin güzel olması için başarılı çocuklar yetişmesini istiyoruz. Bunun için de çocuklarımıza eşit ve kaliteli bir eğitim vermemiz gerekiyor. Biz Balçova Belediyesi olarak yıllardır bu inançla hizmet ediyoruz. Başta okullarımızın bakım, onarım ve temizliği sonra da ailelerimize maddi destek olmak üzere tüm gücümüzü seferber ediyoruz" diye konuştu.