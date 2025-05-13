Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump'ı İstanbul'a davet ettik

Zelenski'den Trump'a İstanbul daveti! İlk önce Erdoğan ile görüşecek
Berke Özer 2 yıllık imzayı attı

Resmi açıklama geldi! Berke 2 yıllık imzayı attı

Bakanlar Engelliler Haftası'nda Görme Engelliler Okulunu Ziyaret Etti

Bakanlar Engelliler Haftası'nda Görme Engelliler Okulunu Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelliler haftası kapsamında Ankara'daki Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakanlar, öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Bakanlar Tekin ve Göktaş, engelliler haftası kapsamında Ankara'da bulunan Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Tekin ve Göktaş, okul bahçesinde öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından sınıfları gezen bakanlara, öğrenciler türkü ve ilahi söyledi. Öğrenciler, kendileriyle sohbet eden bakanlar Göktaş ve Tekin'e ziyaretleri için teşekkür etti.

ÖĞRENCİLERDEN BRAİLLE ALFABESİ İLE TEŞEKKÜR YAZISI

Ziyaret ettikleri bir sınıfta 9'uncu sınıf öğrencisi Bilal Taha Ardıç, Bakan Göktaş'a, Barış Günba ise Bakan Tekin'e Braille daktilo ile teşekkür mesajı içeren yazı yazdı. Aynı sınıfta okuyan Berra Kart ise Braille tabletle Bakan Tekin'i tekrar okulda görmek istediğini yazdı. Sınıf gezisi sonrası Bakan Tekin ve Göktaş, öğrencilere hediye verdi.

Bakanlar Tekin ve Göktaş, son olarak öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti, görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.