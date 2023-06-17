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Hatay'da 13 öğrenci sınava yetiştirildi

Hatay'da 13 öğrenci sınava yetiştirildi

Eğitim Haberleri

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan veya yanlış okula gelen 13 öğrencinin polis ekiplerince sınava yetiştirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan veya yanlış okula gelen 13 öğrencinin polis ekiplerince sınava yetiştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına geç kalan, yanlış okula gelen 13 öğrencimiz, ekiplerimiz tarafından sınava yetiştirildi. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınava geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirmek için gayret gösteren polislerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay Eğitim Haberler

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