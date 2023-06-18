Bakan Tekin'den PİKTES açıklaması

BAKAN TEKİN'DEN PİKTES AÇIKLAMASI Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Twitter hesabı üzerinden, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında çalışan öğretmenlerle ilgili olarak da "Bilhassa deprem bölgesindeki Öğretmenler Odası...

BAKAN TEKİN'DEN PİKTES AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Twitter hesabı üzerinden, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında çalışan öğretmenlerle ilgili olarak da "Bilhassa deprem bölgesindeki Öğretmenler Odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız. Bu da hayırlı olur inşallah" açıklamalarında bulundu.