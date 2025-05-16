Bakan Tekin, Yeni Anaokulu Açılışında Önemli Mesajlar Verdi

ANAOKULU AÇILIŞINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Tekin, özel eğitim uygulama okulu açılışının ardından aynı ilçede bir inşaat firması tarafından yaptırılan 6 derslikli 4 ve 5 yaş grubunda toplam 111 öğrencinin eğitim gördüğü Can Murat Çeliker Anaokulu açılışına katıldı. Bakan Tekin'e Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanı Muzaffer Bıyık, inşaat firması temsilcileri eşlik etti.

'22 YILDA O GÜN SAHİP OLDUĞUMUZ DERSLİK SAYISINDAN DAHA FAZLA DERSLİK YAPILDI'

Türkiye'deki derslik ve öğrenci sayıları hakkında bilgi veren Bakan Tekin, "Rakamlar bilmediğimizde küçük geliyor. Şu an Türkiye'de yaklaşık olarak kamuda yani resmi olarak 650 binin üzerinde dersliğimiz var. Yani yaklaşık 65 binden fazla okulumuz var; yaklaşık 18 milyon öğrencimiz var. 1 milyon 100 bin civarında da öğretmenimiz var. Rakamlara böyle baktığınızda 'Hala derslik ihtiyacımız mevcut' dediğimizde rakamların büyüklüğünü gelin siz hesap edin. Bu kadar büyük bir yükün altından kalkmak da zor. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığından itibaren bugüne kadar geçen yaklaşık 22 yılda, o gün sahip olduğumuz derslik sayısından daha fazla derslik yapıldı. Yani o gün yaklaşık 320 bin civarında dersliğimiz varken bugün 650 binin üzerinde dersliğimiz var. Bu çok önemli bir gösterge" dedi.

'OKUL TALEPLERİ VAR AMA ARSA BULAMIYORUZ'

Hayırseverlere de teşekkür eden Bakan Tekin, yerel yönetimlerin önemine de değindi. Bakan Tekin, "Hayırseverler bu sürece dahil olmazlarsa adım atamayız. Bir de daha önemli bir aktör var; o da yerel yönetimlerimiz. Yerel yönetimlerimiz bize arsa üretmezse, okul inşaatı ile ilgili kolaylıklar sağlamazsa, okulu yaptıktan sonra okulla ilgili belediyenin yürütmesi gereken hizmetler konusunda destek olmazsa biz, bu işlerin altından kalkamayız. Biraz önce İstanbul'da Tuzla'daydık; orada bir okulu ziyaret ettik. Okul talepleri var ama arsa bulamıyoruz veya öğrencilerin okulun yanına spor salonu talepleri var ama arsa yok. Bu konuda bize destek olması gereken kişiler, yerel yönetimlerimiz" diye konuştu.

'BİZ NE BELEDİYE BAŞKANLARI GÖRÜYORUZ'

Konuşmasında desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi'ne teşekkür eden Bakan Tekin, "Siz belki farkında olamayabilirsiniz ama biz ne belediye başkanları görüyoruz. Okulumuzun 10-15 dönüm arazi içerisinde 10-20 metrekare belediye payı olduğu için dava açan belediye başkanlarımız var. Okullarla ilgili bu konuda bize destek olan belediye başkanları olunca biz de doğal olarak daha hızlı hareket ediyoruz. O yüzden hem hayırseverlerimize hem de yerel yönetimlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Nazım Özgün ERBULAN- Ardacan UZUN/ KOCAELİ,