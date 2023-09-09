Bakan Tekin Van'da öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'da seminerde olan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti ve öğrencilerin mini konserini izledi.

Bakan Tekin Van'da 2002 yılına göre derslik ve öğretmen sayısı 3'e katlandı(2)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'da seminerde olan öğretmenlerle bir parkta bir araya gelip sohbet etti. Cuma namazını Tuşba ilçesindeki Hüsrev Paşa Camii'nde kılan Bakan Tekin, daha sonra Edremit ilçesindeki Uygulama Oteline geçerek öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Güzel Sanatlar Lisesi koro ekibinin 'Türkülerin Hikayesi' isimli mini konserini izledi. Bakan Tekin, koronun seslendirdiği şarkılara da zaman zaman eşlik etti.

Bakan Tekin'e Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve kurum amirleri de eşlik etti.