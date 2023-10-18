Bakan Tekin: Türkçe dersi için sınıf geçme puanının 70'e yükseltilmesi

Bakan Tekin: "(Türkçede geçme puanının 70'e yükseltilmesi) Çocuklarımızın önce ana dilini, ana dil becerilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkçe dersi için sınıf geçme puanın 70'e yükseltilmesine ilişkin, "Çocuklarımızın önce ana dilini, ana dil becerilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilen "İmam Hatip Okulları Başarı Örnekler Sergisi Ödül Törenine" katıldı. Ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin sadece okulla ve okul dersleriyle sınırlı olmayıp okul dışındaki farklı ortamlarda ve ders dışı etkinliklerle de yer alması gerektiğini ifade ederek, "Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde çocuklarımızın bu tür sosyal etkinliklerini sanatsal etkinliklerini, sportif etkinliklerini; bir üst kademe eğitim sistemine başlarken bir veri olarak kullanabileceğimizi kullanmamız gerektiğini, çocuklarımızı buna teşvik etmemiz gerektiğini sürekli söyledik. Bugün de yaz aylarında yayınladığımız Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan Temel Eğitim Yönetmeliğinde de bunun iz düşümleri var. Aynı şeyi yeniden hayata geçirmek istiyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız sadece okul binalarının içerisinde derslik binalarının içerisinde kalmasın. Öğretmen kardeşlerimiz, öğretmen arkadaşlarımız sadece ilgili dersle ilgili çocuklara destek olmasın. Onun dışındaki konularda da birlikte çalışma kültürünü geliştirelim. Türkiye'nin değişik alanlarındaki gelişim trendine biz de destek olalım. Sosyal etkinliklerin bu türden sempozyum, panel, konuşma, proje bütün bunların çocuklarımızın okul başarılarının bir üst kademeye geçiş, yani kademeler arası geçişte kullanılabilmesinin yavaş yavaş altyapısını oluşturalım istiyoruz" diye konuştu.

"Çocuklar her ne yapıyorsak sizin hayrınız sizin iyiliğiniz için yapıyoruz"

Sınıf tekrarıyla ilgili yapılan düzenlemeye değinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklar her ne yapıyorsak sizin hayrınız sizin iyiliğiniz için yapıyoruz. Önünüzde rekabet etmekte çok zorlanacağınız bir gelecek var. Eğer şimdiden kendinizi yetiştiremezseniz birkaç yıl sonra tekrar başa dönmek için çok geç olacak. Şimdi dışarıdaki dünyanın cezbedici misyonları sizi çekiyor. Nasıl kendi çocuklarım için hayatlarını geriye kalan kısımlarında başarılı, müreffeh, sağlıklı, mutlu bir hayat sürmelerini istiyorsam sizin için de aynı şeyi istiyorum. Gelin imkanınız varken biz de size destek olmak istiyoruz. Beraber biraz zorlanalım birkaç yıl sonra Allah her şeyi inanın göndereceğe göre verecek" ifadesini kullandı.

"Anadil becerilerimizin güçlü olması size çok ciddi şekilde katkı verecek"

Türkçe dersi için sınıf geçme puanının 70'e çıkarılması ilişkinde konuşan Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Türkiye'de sokağa çıkın, kime sorarsanız sorun size diyecek ki biz yabancı dil eğitimini veremiyoruz. Yani çocuklarımız 12 yıl boyunca hatta lisans okuduğunda 16 yıl boyunca yabancı dil eğitimi alıyor ama 2 kelime yabancı dil konuşamıyor. Çok doğru, biz de şöyle düşünüyoruz, acaba bizim gençlerimiz ortalama kaç kelimeyle konuşuyor? Yabancı dili kaç kelimeyle konuşmasını bekliyoruz? Ortalama gündelik dilde 100 kelime civarında bir kelime haznesiyle konuşan bir çocuğun 300-500 kelimelik bir kelime haznesiyle yabancı dille konuşmasını beklemek doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla önce çocuklarımızın, gençlerimizin ana dilini, ana dil becerilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz. Sizin için de bunu istiyoruz. Bunu yaparsak bir sadece yabancı dil değil, onun dışındaki bütün derslerinizi daha kolay anlayacaksınız. Bundan sonra dahil olduğunuz yarışma sınavlarında anadil becerileriniz güçte olduğu için daha başarılı olacaksınız. Okulu bitirdikten sonra iş sınavlarına gireceksiniz, mülakatlara gireceksiniz bu sınavlarda anadil becerilerimizin güçlü olması size çok ciddi şekilde katkı verecek."

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından öğrencilere ödül takdim edildi.