Bakan Tekin: Sivil toplumdan akademiye kadar yeni bir inşa süreci başlatmak gerek
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İslam Düşünce Enstitüsü'nün (İDE) Akademi 2022-2023 Yüksek İhtisas Programı'nın 'Nehri Yeniden Akıtmak' isimli kapanış konferansına katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin yeni bir inşa sürecine ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Tekin, bu sürecin tarihten ve kültürden beslenmesi gerektiğini vurguladı.
Bakan Tekin: Sivil toplumdan akademiye kadar yeni bir inşa süreci başlatmak gerek
MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğer Türkiye Yüzyılı inşa edeceksek, sivil toplumdan akademiye kadar her alanda yeni bir inşa süreci başlatmak gerektiğine inanıyorum" dedi.Bakan Tekin, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen İslam Düşünce Enstitüsü'nün (İDE) Akademi 2022-2023 Yüksek İhtisas Programı'nın 'Nehri Yeniden Akıtmak' isimli kapanış konferansına ve mezuniyet törenine katıldı. Programda Bakan Tekin'in yanı sıra, İDE Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar yer aldı.Burada konuşan Bakan Tekin, İDE Akademi'nin tanıtım videosunda kullanılan 'nehri yeniden inşa etmek' metaforunu çok beğendiğini belirterek, "Kuşkusuz inşa süreci nehrin akacağı yönü belirleyecektir. Nehri yeniden akıtacağız ama yönünü de bu inşa süreciyle tanımlamak gerekir. Biz öğrencilik yıllarımızda, gençlik yıllarımızda İslam Dünyası'nda yaşayan düşünürlerin İslam düşüncesi ile ilgili eserlerinin Türkçe'ye tercüme edildiği yıllarda tercüme eserleri okuyarak büyüdük. Bugün oryantalistlerin Arap Baharı diye tanımladıkları sürecin sonucunda kesintiye uğrayan bir bölgenin, bir iklimin oluşturduğu düşünce akımlarını, düşünce eserlerini okuyarak büyüdük ve bilinçli bir biçimde olduğunu iddia ettiğim bir sürecin sonucunda buradaki kaynak kurutuldu" dedi.'İNŞA SÜRECİ TARİHTEN VE KÜLTÜRDEN BESLENMELİ'Bakan Tekin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem ürettiği model hem de sahip olduğu zenginlik itibariyle bu birikime sahip çıkabilecek yegane ülke olduğunu söyledi. Yusuf Tekin, birinci heyecanının bugün 2018 yılında Mehmet Görmez tarafından kurulan İDE Akademi'nin 2022-2023 yılı mezuniyet törenine gelmek olduğunu ifade etti. Tekin, duyduğu ikinci heyecanın ise şu anki görevinden kaynaklı bir heyecan olduğunu aktararak, eğitimin ailede başlayıp kamu kurumlarına, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına kadar toplumun tüm unsurlarını kapsayan bir süreç olduğunu belirtti.
bakan Tekin, "Eğer Türkiye Yüzyılı inşa edeceksek, sivil toplumdan akademiye kadar her alanda yeni bir inşa süreci başlatmak gerektiğine inanıyorum. Bu inşanın da hem medeniyetimizin, hem tarihimizin, hem kültürümüzün referans değerleriyle beslenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu da benim duyduğum ikinci heyecan" diye konuştu.