Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İslam Düşünce Enstitüsü'nün (İDE) Akademi 2022-2023 Yüksek İhtisas Programı'nın 'Nehri Yeniden Akıtmak' isimli kapanış konferansına katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin yeni bir inşa sürecine ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Tekin, bu sürecin tarihten ve kültürden beslenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Tekin: Sivil toplumdan akademiye kadar yeni bir inşa süreci başlatmak gerek

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğer Türkiye Yüzyılı inşa edeceksek, sivil toplumdan akademiye kadar her alanda yeni bir inşa süreci başlatmak gerektiğine inanıyorum" dedi.

bakan Tekin, "Eğer Türkiye Yüzyılı inşa edeceksek, sivil toplumdan akademiye kadar her alanda yeni bir inşa süreci başlatmak gerektiğine inanıyorum. Bu inşanın da hem medeniyetimizin, hem tarihimizin, hem kültürümüzün referans değerleriyle beslenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu da benim duyduğum ikinci heyecan" diye konuştu.