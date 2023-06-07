Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kişilerin gençler ve çocuklar olduğunu belirterek, 'Bize düşen onları kendi çocuklarımız gibi yetiştirmeye çaba sarf etmek. Ben önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağından adım gibi eminim' dedi.

Bakan Tekin: Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağından eminim

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kişilerin gençler ve çocuklar olduğunu belirterek, "Bize düşen onları kendi çocuklarımız gibi yetiştirmeye çaba sarf etmek. Ben önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağından adım gibi eminim" dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu hakkında konuşan Bakan Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti devasa bir iddiayla ortaya çıktı. Dedi ki; 'Cumhuriyet'in ilan edildiği tarihin 100'üncü yılına denk düşen tarihe biz Türkiye Yüzyılı diyeceğiz.' Bu siyasal bir söylem değil, toplumsal bir söylem. Bize düşen de bu söylemin altını doldurmak için çaba sarf etmek. Bunu inşa edecek kişiler de gençlerimiz, çocuklarımız. Bize düşen onları kendi çocuklarımız gibi yetiştirmeye çaba sarf etmek. Ben önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına adım gibi eminim. Ben bireysel olarak 4-5 gecedir 1 ya da 3 saat uyudum. Ben böyle bir hayale inanıyorum ve gerçekleştirilmesi için de gücümün son damlasına kadar mücadele edeceğim. Pozisyonumuzun ne olduğu önemli değil, şimdi çok çalışmam gereken bir yerdeyim. Elimden geleni yapacağım. Geçirdiğimiz süre için helallik istiyorum; öğrencilerimize baht açıklığı diliyorum" dedi.