Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van ziyareti çerçevesinde öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, öğretmenlerle yaptığı istişarelerin önemine değindi ve öğretmenlerin toplumdaki itibarını yükseltmek için çalışacaklarını belirtti.

Bakan Tekin öğretmenlerle bir araya geldi

VAN - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van ziyareti çerçevesinde öğretmenlerle bir araya geldi.

Bir dizi programa katılmak üzere Van'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valilik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını gerçekleştirerek, burada öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras ile birlikte Evliya Çelebi Anadolu MTAL Uygulama Oteli'ne geçen Bakan Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" çerçevesinde öğretmenlerle bir araya geldi. Yol haritasını belirlerken öğretmenlerle yaptıkları istişarelerin önemine değinen Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak istişare kültürünü kurumsallaştırmak için bütün imkanları değerlendiriyoruz. Ziyaret ettiğimiz her ilde bir araya geldiğimiz öğretmenlerimizle bu kültürü çok daha güçlü hale getireceğiz inşallah" dedi.

Bakan Tekin, öğretmelerin toplumdaki itibarını yükseltmek için tüm imkanları kullanacaklarını belirtti.

Öğretmenler ise tek tek söz alarak göreve geldikten hemen sonra çok kısa süre içinde öğretmenlerin birçok sorununu çözüme kavuşturduğu için Bakan Tekin'e teşekkürlerini ilettiler.

Taşradaki sorunların merkezden değil de bizzat sahayı dinleyerek çözüme kavuşturulmasından duydukları memnuniyeti dile getiren öğretmeler; fikir, öneri ve beklentilerini dile getirdiler.

Toplantının ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan konseri dinleyen Bakan Tekin, daha sonra Van'dan ayrıldı.

(ATL-MSA-Y)