Bakan Tekin: Öğrenciler, veliler, öğretmenler de mutlu ise ara tatile devam ederiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ara tatil uygulamasına ilişkin, "Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız öğrenciler, veliler, öğretmenler de mutlu ise biz de devam ederiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, okullarda ara tatil uygulamasının devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Bu yılı gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Bir görelim, eğer olumsuzluk varsa gereğini yaparız. Bakanlığın her genel müdürlüğü bünyesinde bir İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı var. Yapılan her şey, attığımız her adım, o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Dolayısıyla dönemsel olarak zamanı geldiğinde uygulamayla ilgili İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığımız bir rapor hazırlıyor. Bu yıl da ara tatilden sonra İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığımız bir rapor oluşturur, bakarız. Öğrenciler mutlu, veliler, öğretmenler de mutlu ise biz de devam ederiz. Ama eğitim öğretim süreciyle ilgili bir problem varsa da ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim, Türkiye geneliyle alakalı değil de bölgesel olarak uygulanması" ifadelerini kullandı.

'ÇOK YOĞUN BİR ETKİNLİK PROGRAMI OLACAK'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine değinen Tekin, "Geçen hafta Cumhuriyet'in 100'üncü yılında eğitimle ilgili bir fotoğraf sergisine başladık. Yılın sonunda, Öğretmen Sempozyumu'yla 100 yılın birikimini öğretmenlerin gözünden dinleyecek bir etkinlik silsilesi oluşturduk. Bir de her ilin kendine özgü yapacağı etkinlikler var. Onlarla birlikte çok yoğun bir etkinlik programı olacak" dedi.