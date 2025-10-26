Haberler

Bakan Tekin ODTÜ'deki Zeka ve Yetenek Atölyelerini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ODTÜ'de düzenlenen 11'inci Zeka ve Yetenek Kongresi'ne katılarak, zeka ve yetenek atölyelerini ziyaret etti. Bakan Tekin, gençlerin gelişimine katkı sağlayacak projelerin önemine vurgu yaptı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) zeka ve yetenek atölyelerini ziyaret etti.

Türkiye Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi'nin iş birliğiyle ODTÜ'de 11'inci Zeka ve Yetenek Kongresi düzenlendi. Kongreye katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ODTÜ Eğitim Fakültesi binasındaki zeka ve yetenek atölyelerini ziyaret etti. Atölyeleri gezerek öğrencilerin ve öğretmenlerin yürüttüğü projelere ilişkin bilgi alan Bakan Tekin, gençlere yönelik gerçekleştirilecek zeka ve yetenek projelerinin öğrencilerin geleceğine umut olacağını ve onların gelişimine büyük katkı sunacağını belirtti.

