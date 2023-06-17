Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kahramanmaraş'ta Eğitim-Öğretim Sorunsuz Başlayacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesindeki illerin eğitim- öğretim ihtiyaçlarını tespit edip giderme adına çalışma yaptıklarını belirterek, "1 Eylül tarihi itibariyle Kahramanmaraş'ın il merkezi ve ilçe merkezlerinde bütün eğitim birimleri eğitim- öğretim süreci sorunsuz bir...

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesindeki illerin eğitim- öğretim ihtiyaçlarını tespit edip giderme adına çalışma yaptıklarını belirterek, "1 Eylül tarihi itibariyle Kahramanmaraş'ın il merkezi ve ilçe merkezlerinde bütün eğitim birimleri eğitim- öğretim süreci sorunsuz bir şekilde başlayacak" dedi.

? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir dizi ziyaretler için geldiği Kahramanmaraş'ta ilk olarak afet koordinasyon merkezinde il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Tekin'e Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri ve daire amirleri eşlik etti. Bakan Tekin, toplantının ardından Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı'na geçerek birinci derecede yakınlarını kaybeden öğretmenlerle bir araya gelip başsağlığı diledi. Tekin daha sonra öğretmenlerle buluşup sorularını yanıtlayarak taleplerini dinledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin ayrıca Kahramanmaraş'ta spor lisesi talebi olduğunu, bu talebi de olumlu karşıladıklarını belirterek, "Kahramanmaraş, güreş konusunda Türkiye'de sözü sayılır bir ilimiz. Ben, daha önceki spor liselerimiz tematik hale getirme süreci başlatmıştık voleybol lisesi, futbol lisesi, basketbol lisesi gibi. İnşallah Maraş'taki spor lisesini de güreş lisesi olarak kurgulayıp ona göre tesislerini oluşturup en kısa zamanda onu tamamlayıp hizmete sunmuş olacağız" diye konuştu.