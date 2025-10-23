Bakan Tekin: Eğitimde İnsan Hakları Bilinci Oluşturmalıyız

'BİRBİRİMİZİN HUKUKUNA SAHİP ÇIKMAK DURUMUNDAYIZ'

Bakan Tekin daha sonra yine TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen 'TOBB Türkiye Eğitim Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, eğitimin asli işlerinin ihmal edilmesinin dünyanın sonunu getirmesi anlamına geldiğini belirterek, "O yüzden bizim asli işimiz bunu tesis edecek bir müfredat oluşturmak, bir eğitim sistemi oluşturmak ve buna karşı oluşabilecek ihlalleri en azından farkında olan, onlarla ilgili gerekli tedbirleri alabilecek, temel hak ve hürriyetleri savunan, dünyanın neresinde olursa olsun bir insan hakkı ihlali söz konusu olduğunda, o insan hakkı ihlalini en azından protesto eden bir kuşak yetiştirmek durumundayız ki dünyada hep birlikte barış içerisinde yaşayabilelim" diye konuştu.

Ardından özel okullara yönelik denetimlere değinen Bakan Tekin, özel okul ücretleri ve MEB tarafından verilen ders kitaplarının kullanılmaması gibi konularda gelen şikayetlerin gereğini yaptıklarını ifade ederek, "Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz birbirimizin hukukuna sahip çıkmak durumundayız. Özel okullar veya buradaki eğitim meclisinin tarafı olan, paydaşı olan arkadaşların resmi devlet kurumlarının ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanında olması gerekiyor. Ben ilk gün söylediğim yerdeyim hala. Bizler de özel ya da resmi ayrımı yapmaksızın eğitim işiyle ilgilenen herkesin hamisi, koruyucusu olmak durumundayız" ifadelerini kullandı.