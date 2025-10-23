Milli Eğitim Bakanı Tekin: Dünyadaki tüm eğitim sistemlerinin ana hedefi barış içerisinde yaşamak

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyadaki tüm eğitim sistemlerinin ana hedefi, dünyada barış içerisinde hep beraber yaşamamızı mümkün kılacak bir iklim oluşturmak. Bizim asıl işimiz, dünyayı yaşanabilir bir mekan olarak tasarlamak" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla, Pakistan'ın farklı bölgelerinden seçilen en başarılı lise öğrencileri Türkiye'ye eğitim ve kültür temalı ziyaret gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistanlı öğrencileri ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'i makamında kabul etti. Bakan Tekin, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkinin, Babür'den başlayıp bugüne kadar uzanan çok kadim bir dostluk olduğunu ifade ederek, "Tarihin her döneminde kardeşlik hukukuna yakışır bir biçimde birbirinin hukukuna sahip çıkan iki millet, iki devlet. En yakın örnekleri bizim açımızdan Kurtuluş Savaşı'ndan başlayıp bugün yaşadığımız bütün afetlerde, salgınlarda, terör olaylarında Pakistan'ı yanı başımızda gördük. Biz de hem millet olarak hem de devlet olarak Pakistan'ın karşı karşıya bulunduğu her türlü sorunda, her türlü problemde yanında olmayı bir görev addettik" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dostluğu devam ettirmek üzere çok yoğun çaba içinde olduklarını ifade eden Bakan Tekin, "Türkiye'de gençlerimiz, çocuklarımız Pakistan ile ilgili bilgi sahibi olsun, bu kardeşlik hakkında bilgi sahibi olsun diye çaba sarf ediyoruz. Türkiye'de büyükelçilikle birlikte bu konuda öğrencilerimiz arasında yarışmalar organize ediyoruz. Müfredatımızın içerisinde bu dostluğu daim kılacak hususlara yer veriyoruz. Aynı çaba Pakistan'daki dostlarımız tarafından da yapılıyor. Yakın zamanda Pakistan'da FETÖ okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. Bu bizim açımızdan çok sevindirici bir gelişmeydi. 6 Şubat depremlerinde Pakistan'ı yanı başımızda gördük. Bunlar bizim için ve bu dostluğun gelecek kuşaklara aktırılabilmesi açısından çok önemli" diye konuştu.

Bakan Tekin, 2025 Ocak'ta Pakistan'da bulunduğunu ve en kısa zamanda tekrar oradakilerle bir arada olmayı umduğunu söyleyerek, "Biz size hep kendi kariyeriniz açısından en iyi olacak şeyleri sunmanın tartışmasını yapıyoruz. Eğitim metodolojisinde, pedagojisinde yeni gelişmeleri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Fakat dünyanın her tarafında, eğitim alanında bir konu unutuldu gibi geliyor bana. Biz sizlere ne için eğitim veriyoruz, asıl amacımız ne? Bunu sık sık hatırlamamız gerekiyor. Dünyadaki tüm eğitim sistemlerinin ana hedefi, dünyada barış içerisinde hep beraber yaşamamızı mümkün kılacak bir iklim oluşturmak. Bizim asıl işimiz, dünyayı yaşanabilir bir mekan olarak tasarlamak. Eğitim sistemlerinin odağında da bu olmalı. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinde, insanların doğayla olan ilişkilerinde, insanların bütün alemle, canlılarla olan ilişkilerinde sorumlulukları ve uyması gereken temel referans kurallar olmalı. Hem kendi aramızda birlikte yaşarken hem de gelecek kuşakları bırakacağımız dünya anlamında bu bizim için bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.

'DÜNYADAKİ DÜŞMANLIKLARA KARŞI ÇIKMAMIZ GEREKİYOR'

Öğrencilere yeterince eğitim verilmiş olsa dünyada barışın egemen olacağını vurgulayan Bakan Tekin, "Biz bunu size doğru dürüst verebilmiş olsaydık eğer dünyada adalet ve insan hakları egemen olacaktı. Eğer biz bugün İsrail'in Filistin'de 60 binden fazla kardeşimizi şehit ettiği bir vahşetten bahsedebiliyorsak, biz bugün dünyada komşularının toprak bütünlüğüne ve insanlarının yaşama hakkına saldırmak için fırsat bekleyen ülkelerden bahsedebiliyorsak, eğer biz bugün diğer ulusları vahşice sömürmek için fırsat bekleyen devletlerden ve ülkelerden bahsediyorsak, bu başlangıçta söylediğim eğitim sistemlerini yöneten kişilerin, eğitim sistemlerini domine eden yapıların asli işlevlerini ıskalamasından kaynaklanıyor. Sizlerden isteğim de bir insan olarak, bir Müslüman olarak bu dünyanın adil bir dünya olarak devam etmesini isteyen bir birey olarak dünyadaki adaletsizliklere, dünyadaki sömürülere, dünyadaki düşmanlıklara hep beraber karşı çıkmamız gerekiyor. Gönlüm arzu eder ki Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk, dünyanın diğer ülkelerine de örnek olsun" diye konuştu.

Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ise "Çocuklarımızın buraya gelmesi, başka bir yere değil Türkiye'ye gelmeleri aslında onların kendi yuvalarına gelmiş olmaları demek. Burada sadece sizlerle tanışma ya da bazı şeyleri görme şansı elde etmediler. Buradan alıp götürdüklerini Pakistan'da taşımaya devam edecekler" dedi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,