Bakan Tekin: Bakanlık, Kendi Programını Mutlaka Revize Etmek Durumunda

1) BAKAN TEKİN: 'BAKANLIK, KENDİ PROGRAMINI MUTLAKA REVİZE ETMEK DURUMUNDA'

Bakan Tekin: Bizim en büyük destekçimiz; bütün toplumumuz (2)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi'nde (KODELİ) dereceye girenler için düzenlenen ödül törenine katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Bakan Tekin, "Ben hep söylüyorum kim ne derse desin ben Milli Eğitim Bakanlığı'na, bakanlığın bünyesindeki öğretmenlere ve gençlere sonuna kadar güveniyorum. Hepsinin arkasındayım. Şu anda bir belediye başkanı 'okullara masaüstü bilgisayar dağıtıyorum' dese, hiçbir gencimizin, hiçbir çocuğumuzun ilgisini çekmez. Aynı şekilde tabletler. Eğitim, gerçekten çok hızlı değişiyor. Değişen koşullara göre bakanlık da kendi programını mutlaka revize etmek durumunda. Eğer siz hala mercek ya da fotoğraf teknolojisini anlatırken 1970'li yıllar ya da 80'li yılların hatta 2010 yılındaki bir şeyi anlatırsanız karşınızda bu teknolojileri yakından takip eden kitle size güler" dedi.

'EĞİTİM SİSTEMİ SÜREKLİ GELİŞİYOR'

Önceki dönemleri anlatan Bakan Tekin, "Benim kızıma kitaplarla ilgili 'kitapları devlet dağıtıyor' dediğimde 'başka kim dağıtacak ki' diyor. Çok normalmiş gibi geliyor. Bizim zamanımızda 25-30 yıl önce okullar açıldığında hangi kitabı okuyacağımızı bilmezdik, bize söylenirdi. İldeki tek kırtasiyeye giderdik, önceden para yatırırdık. Kitapçıya gider 'benim kitabım geldi mi?' diye sorardık. Dönem bittiğinde parasını verdiğimiz kitaba sahip olamadığımız zamanı hatırlıyorum. Dolayısıyla eğitim sistemi sürekli gelişiyor, revize ediliyor. Biz de bakanlık olarak eğitim sistemimizi revize ediyor, sürekli geliştiriyor, güncel gelişmeleri takip ediyoruz. Etrafımızda sınırlar değişiyor, ülkelerin isimlerini değiştiriyorlar, coğrafya sınırları değişiyor. Bunlardan bahsetmezsek kendi sosyal bilimlerimizle ilgili çocuklarımıza verdiğimiz şeyi eksik vermiş oluruz" ifadelerini kullandı.

"620 BİN ADET AKILLI TAHTAYI OKULLARA DAĞITMIŞ OLACAĞIZ"

'Yenilikçi Sınıflar' Projesi'nden de bahseden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Fatih Projesi başladığı andan itibaren 580 bin sınıfın akıllı tahta ihtiyacını giderdik. Bu, 580 bin sınıfı akıllı tahta kullanabilecek internet altyapısına eriştirdik, internet erişim hizmeti verdik ve akıllı tahta kurduk demektir. Bu çok büyük bir rakam. Eksik kalan, yeni yapılan okullarımız ya da üzerinden 10 yıl geçtiği için teknolojik anlamda ömrünü tamamlamaya başlayan akıllı tahtalarımızı da yıl sonuna kadar değiştirdiğimizde toplamda 620 bin adet akıllı tahtayı okullara dağıtmış olacağız. Kodlama becerilerimizi bir adım öteye taşıyabilmek için bilişim ve teknoloji sınıflarımızı tepeden tırnağa yenileyip 'Yenilikçi Sınıflar' adıyla başka bir projeyi hayata geçiriyoruz. Biz, 'okullara akıllı tahtaları kurduk, işimiz bitti' demiyoruz. Yapılacakların bir sınırı yok. Çok büyük emekler, çok büyük paralar sarf ederek oluşturduğumuz yapılar, 1 kuşak geçtikten sonra akıllı tahta ömrünü tamamlamış oluyor. Yerine koyacağımız tahta bambaşka bir teknolojiye sahip olmak zorunda. Biz, bütün adımları atarken bunları dikkate alarak atıyoruz" dedi.